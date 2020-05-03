لأول مرة منذ 6 سنوات.. حاويات العقبة: إخراج 967 شاحنة يوميا

احمد الرواشدة

العقبة – أكدت شركة ميناء الحاويات ان عمليات المناولة لم تتوقف خلال ازمة فايروس كورونا المستجد حتى في ايام الحظر الشامل بالتنسيق مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ومركز ادارة الازمات.

وبينت الشركة على لسان مسؤول العمليات فراس الطويل ان معدل الميناء عمل على اخراج ٩٦٧ شاحنة يوميا خاصة في اخر ١٠ ايام، مؤكدا ان تلك الأرقام لم تسجل منذ ٦ سنوات في الوقت التي يتم التخليص على ٢٥٠٠ حاويه يوميا.

واشار الطويل أن الميناء يعمل 24 ساعة وعلى مدار الاسبوع وبطاقة كاملة، مشيرا إلى زيادة حجم المناولة في الميناء مع وصول عدد كبير من البواخر المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأولية للصناعة.

وأوضح ان الميناء بانتظار قدوم عدد كبير من السفن المحملة بالأغذية واحتياجات عيد الفطر السعيد، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للتخزين في الميناء مرتفعة.

ودعا التجار الى الاسراع بالتخليص على بضائعهم لتجنب الازدحام وتكدس البضائع، مشيرا إلى التعاون الكبير بين سلطة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة لزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية للمملكة.