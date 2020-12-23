لإدارة أموالك.. إليك أهم القواعد المالية

الغد– لن تتمكن من جني ثروة من خلال الاستثمار إذا لم تستطع توفير المال ولم تحسن إدارة أموالك في المقام الأول؛ لذلك يظل توفير المال دائما أكثر أهمية من الاستثمار.

وفي تقرير نشرته الجزيرة نت نقلا عن موقع “فورتشين” (Fortune) الأميركي، أشار الخبير المالي بن كارلسون إلى القواعد التي يجب اتباعها لضمان حسن إدارة أموالك.

تجنب ديون بطاقات الائتمان

القاعدة الأولى للتمويل الشخصي تتمثل في عدم الاحتفاظ بديون في بطاقة الائتمان، وبما أن معدلات الاقتراض من بطاقات الائتمان مرتفعة بشكل كبير، فإن سداد هذه الديون سيؤثر سلبا على دخلك، وفي هذه الحالة لن تكون مستعدا لاستثمار أموالك إذا تراكمت ديونك.

الدخل لا يُماثل المدخرات

هناك فرق كبير بين جني الكثير من المال والثراء، الذي يعني أن صافي قيمة ثروتك يفوق مقدار الأموال التي تجنيها. بعبارة أخرى، لن يجعلك تقاضي أجر مرتفع ثريا بصفة تلقائية، كما لا يعني الدخل المنخفض أنك ستكون فقيرا؛ فالأهم هو المبلغ الذي تدخره من دخلك بانتظام، وليس المبلغ الذي تنفقه.

الادخار أهم من الاستثمار

إن أفضل قرار استثماري يمكنك اتخاذه هو تحديد معدل ادخار مرتفع لأنه سيمنحك هامشا هائلا من الأمان المالي، وفي حين أنه لا يمكنك التحكم في مستوى أسعار الفائدة أو أداء سوق الأسهم أو توقيت فترات الركود وانهيار الأسواق، فإنه يمكنك التحكم في معدل مدخراتك.

العيش بأقل إمكاناتك

عند العيش في حدود إمكاناتك أو أعلى منها قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق راتبك كله كل شهر من دون بناء ثروة حقيقية، ولعل السبيل الوحيد للمضي قدما هو العيش بأقل من إمكاناتك مع ادخار جزء من دخلك للمستقبل.

حدد نفقاتك

عليك أن تفهم عادات الإنفاق الخاصة بك إذا كنت ترغب في ضمان حسن إدارة أموالك، وتكمن الغاية من هذه الإستراتيجية في إنفاق الأموال على الضروريات مقابل تقليص الإنفاق على الكماليات، وإذا كنت تدخر المال أولا، فلا داعي للقلق بشأن الميزانية، فأنت تنفق كل ما يتبقى على الأولويات.

“أتمتة” كل شيء

تعد “أتمتة” أكبر قدر ممكن من معاملاتك المالية أفضل طريقة لتوفير المزيد من المال، وتجنب التأخير في دفع الرسوم، وتسهيل حياتك، ويكمن الهدف من ذلك في اتخاذ القرارات الكبيرة مقدما حتى لا تضطر إلى إضاعة الكثير من الوقت والجهد في إدارة أموالك.

النفقات الضخمة

تتمثل النفقات الأكثر أهمية من حيث الحفاظ على أموالك في النفقات الضخمة: مثل الإسكان والنقل، وقد يكون الإفراط في الإنفاق هائلا على هذين الأمرين لأنهما يشكلان تكاليف ثابتة، ويأتيان بنفقات إضافية أكثر مما يدركه معظم الأشخاص.

إنشاء مدخرات للطوارئ

عند وضع ميزانيتك الشهرية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النفقات غير المنتظمة التي لا يمكن التنبؤ بها، مثل إصلاح السيارة والمشاكل الصحية، ويمكنك التخطيط لتحمل تكاليف هذه النفقات المفاجئة عن طريق تخصيص مبلغ صغير من المال كل شهر لإعداد نفسك بشكل أفضل.

ادخر مبالغ أكبر كل سنة

يتمثل السر في توفير المزيد من الأموال بمرور الوقت في زيادة معدلات ادخارك في كل مرة تحصل فيها على علاوة، بحيث لا تلاحظ أبدا أنك كسبت مزيدا من المال في الأساس.

حدد وضعك المادي

يجب أن تكون لدى كل شخص قيمة تقريبية لصافي ثروته الحقيقية، مما يعني جمع قيمة الأصول وطرح أي ديون، ستمكنك هذه الطريقة من وضع توقعات عامة بشأن معدلات الادخار، وعائدات السوق، ونمو المحفظة الاستثمارية؛ وبناء عليها يمكن وضع أهداف مستقبلية.

الضرائب مهمة

استغل أكبر عدد ممكن من الإعفاءات الضريبية، وكن على علم دائم بوضعك الضريبي الشخصي. تتضمن أكبر عمليات التوفير في هذه الفئة الاستفادة من أكبر عدد ممكن من وسائل الضريبة المؤجلة على المدخرات قدر الإمكان، وإبقاء التداول عند أدنى حد ممكن أثناء الاستثمار في حسابات خاضعة للضريبة لتجنب دفع ضرائب أعلى على أرباح رأسمالية قصيرة الأجل.

كسب المزيد من المال

يعد الادخار وتقليص النفقات طريقة ممتازة لتحقيق الأهداف المالية، لكنها ستبقى إستراتيجية غير مكتملة إن لم تحاول كسب المزيد من المال. يعتقد العديد من الناس أنه ليس هناك ما يمكن فعله للحصول على وظيفة أفضل، أو نيل ترقية، أو كسب أجر أعلى. ولكن ذلك مجرد هراء، ويجب أن تتعلم كيفية تحسين مهاراتك، والتفاوض على راتب أعلى بمرور الوقت.

الاستقلال المالي

لا ينبغي أن يكون هدفك بلوغ سن معينة حتى تتمكن من الحصول على حياة سعيدة، بل الوصول إلى نقطة لا تحتاج فيها إلى أن تقلق بشأن المال مجددا، يتيح لك الاستقلال المالي إمكانية اتخاذ القرارات بشأن كيفية قضاء وقتك وفقا لشروطك الخاصة.