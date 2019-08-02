لإعادة شحن طاقاتك.. مارس هذه النشاطات بمفردك

علاء علي عبد

عمان- أفراد العائلة والأصدقاء وزملاء العمل، أشخاص يشكلون تفاصيل حياة الفرد اليومية، لكن وعلى الرغم من وجودهم وأثرهم الإيجابي، إلا أن المرء يجد في نفسه الرغبة لقضاء وقت بمفرده.

حاجة المرء ليكون بمفرده طبيعية جدا، كونه يحتاج أحيانا لإعادة ترتيب أفكاره أو ربما يريد فقط أن يختلي بنفسه لا أكثر ولا أقل. هذه الحاجة لا تعني أن المرء يميل للانطوائية، فكون هذه الرغبة تحدث في فترات متباعدة هي ليست سوى رغبة عابرة نمر بها جميعا.

عندما يختلي المرء بنفسه، فإنه يحصل على فرصة لإعادة شحن طاقاته من جديد، وإنجاز ما يريد إنجازه بإقبال ونشاط. فضلا عن تنمية شعوره بالاستقلالية.

فيما يلي عدد من النشاطات التي يمكن للمرء أن يجربها بمفرده ويدرك أنها ممتعة فعلا:

اذهب للسينما: يشعر البعض بالحرج من الذهاب لأماكن غالبا ما يذهب الناس إليها على شكل مجموعات. لو كنت من هؤلاء الأشخاص فاعلم أن السينما هي المكان الأفضل للبدء بالخروج بمفردك، فهي، من جهة، منطقة معتمة ولا يهتم أحد بمن حوله، فضلا عن أن ذهابك بمفردك سيجنبك إقناع أحد بأنك ترغب بمشاهدة فيلم معين للمرة الرابعة كونك تحبه. ولا تنس بالطبع أن ذهابك بمفردك لن يضطرك لمشاركة علبة البوشار مع أحد.

مارس رياضة المشي: كثيرا ما نقرأ عن نصائح لمن يريد إعادة ترتيب أفكاره بأن يمارس رياضة التأمل. لكن الجلوس بثبات مدة معينة ربما لا يكون مناسبا لشخصية المرء النشيطة. لو كان الأمر كذلك فيمكنه ممارسة رياضة المشي وأن يحصل على الهدوء الذي يبحث عنه، وكل ما عليه أن يركز على انتظام أنفاسه خلال المشي ويسعى للانتباه للمكان الذي يمشي فيه كمحاولة لإيقاف ذهنه من التفكير بأي صعوبات يمر بها، فقط عليه أن يعيش الحاضر وسيشعر براحة كبيرة بمرور الوقت.

اذهب لتناول الطعام في أحد المطاعم التي تفضلها: قد يبدو المطعم من الأماكن العائلية أو التي يفضل الذهاب إليها بمجموعات. لكن الواقع أن ذهاب المرء بمفرده لأحد المطاعم من الأشياء التي تستحق التجربة كونها من جهة تجنب المرء البحث عن مواضيع جانبية للتواصل مع من معه، ومن جهة أخرى يجد المرء الفرصة للاستمتاع بالطعام وتناوله بطريقة صحية من خلال التركيز على المضغ الجيد بدون أن ينشغل بشيء آخر.