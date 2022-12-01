“لإعلام مستقل”.. ملتقى أريج السنوي الـ15 ينطلق في عمان

أريج – عمان: ينطلق ملتقى أريج السنوي الخامس عشر، تحت شعار: “لإعلام مستقل”، بمشاركة نحو 3 آلاف صحفي عربي وأجنبي، الجمعة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، في العاصمة الأردنية عمان.

واكتمل وصول المشاركين من خارج الأردن وعددهم يزيد عن 500 من أكثر من 40 دولة، إلى جانب تسجيل نحو 2500 للمشاركة عبر العالم الرقمي من نحو 55 دولة.

ويشارك حوالي 80 متحدثا ومتحدثة في 30 جلسة خلال أيام الملتقى، الذي يختتم مساء يوم الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول بإعلان نتائج جوائز مسابقة أريج لأفضل التحقيقات الاستقصائية العربية، إذ تقدم للجائزة هذا العام أكثر من 130 تحقيقا استقصائيا.

ويحضر حفل الختام سفيرا ألمانيا وفرنسا، إضافة لرئيس لجنة التحكيم أسعد طه، وضيفة الشرف عالمة الفلك المغربية د. مريم شديد.

وسيجرى الافتتاح في الثانية عشرة ظهرا بتوقيت الأردن، بحضور سفراء السويد وهولندا والنرويج في الأردن، ومشاركة صحفيي أريج وضيوفهم المتخصصين في دعم صحافة الاستقصاء ومؤسسات تدريب وريادة تكنولوجيا المعلومات، ومدققي المعلومات “لإعادة التأكيد على دور الصحافة الاستقصائية والمستقلة في ترسيخ حق المساءلة، وتعزيز حرية التعبير، والحق بالوصول إلى المعلومات في العالم العربي”.

على هامش أيام المؤتمر الثلاثة، يُنظم معرض أريج للتحقيقات الاستقصائية، ويضم 25 تحقيقا استقصائيا، يتحدث أصحابها عن تحديات إنجازها وأثرها على الأرض.

وقالت المديرة العامة لأريج روان الضامن، إن “نسخة هذا العام مختلفة، لأنها تعلي صوت الإعلام المستقل بوضوح، وتضع الأمن والسلامة وقضايا البيئة والتحقيقات العابرة للحدود في أولوياتها، وأنا سعيدة جدا أن صحفيين ومدققي معلومات من كل الوطن العربي سيلتقون ويشبكون ويبنون على هذا”.

ودربت أريج منذ نشأتها أواخر عام 2005 نحو 4000 صحفي ومحرر ومدقق معلومات. وأشرفت على إنتاج ونشر قرابة 700 تحقيق استقصائي، ومئات التقارير المعمقة، وأسست في عام 2020 الشبكة العربية لتدقيق المعلومات.