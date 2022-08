لإنقاص الوزن.. أضف هذه المكونات للماء

دبي- نذكر باستمرار أن أحد أهم عناصر تعزيز الصحة الجيدة هو شرب كمية كافية من الماء؛ حيث يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، ويمنحك الطاقة، ويحسن بشرتك، ويقلل الانتفاخ، وغير ذلك الكثير.

كما أنه يمكن أن يكون أيضاً أداة مهمة لمن يحاولون إنقاص الوزن، وفق اختصاصية التغذية وعضو مجلس الخبراء الطبيين في موقع “Eat this Not That”، ليزا يونغ.

فقد أوضحت أن هناك أربعا من أفضل الطرق لشرب المياه بالنكهات الطبيعية، التي ستجعل من السهل علينا تناولها مع تعظيم إمكاناتها كأداة لفقدان الوزن.

الليمون

إضافة إلى إعطاء الماء طعماً منعشاً وقوياً، يحتوي الليمون أيضا على فيتامين (سي) المضاد للأكسدة، وهناك العديد من الفوائد الصحية للحصول على ما يكفي منه، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منه قد يكون مرتبطاً أيضاً بالوزن.

واقترحت الأبحاث المنشورة في مجلة “Nutrition & Metabolism” (لندن)، أن النساء اللائي يعانين من نقص فيتامين (سي) مرتبطات بقياسات السمنة وزيادة الوزن الشديدة أو المرضية.

وأشارت يونغ إلى أن الليمون يحتوي أيضا على D- ليمونين؛ إذ يحتوي هذا المركب الكيميائي، الموجود بشكل طبيعي في قشر ثمار الحمضيات، على خصائص مضادة للسرطان، ويمكن أن يساعد أيضا على تهدئة حرقة المعدة.

الخيار

في موازاة ذلك، قالت خبيرة التغذية إن الخيار غني بالمياه ومنخفض في السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعد أيضا كمدر للبول والتخلص من احتباس السوائل.

وتحتوي الخيارة الواحدة على حوالي 38.3 غرام من الماء. فمحتواها المائي العالي يجعلها طعاماً منخفض الكثافة للطاقة، مما يساعدك على الشعور بالشبع، في حين أن عدد السعرات الحرارية المنخفض يجعلها وجبة خفيفة رائعة لجهود إنقاص الوزن.

وعلاوة على ذلك، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة “Nutrients”، فإن تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة للطاقة قد يرتبط بفقدان الوزن.

النعنع

إلى ذلك، يعد النعنع أكثر من مجرد زينة تفوح منها رائحة طيبة، وفق يونغ؛ إذ يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكنه أيضاً تهدئة عسر الهضم وكبح الشهية.

وفي دراسة نشرت في مجلة “Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine”، تم البحث عن المستخلصات النباتية فيما يتعلق بالمساعدة على علاج السمنة والوقاية منها.

فقد خلص الباحثون إلى أن هذه الموارد الطبيعية لها قدرات قوية مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد على علاج السمنة والوقاية منها.

التفاح والتوت

ومن المكونات التي يمكن إضافتها إلى الماء الخاص بك، التفاح والتوت، فهما أيضاً تشكل مزيج قوي عند إضافتهما إلى الماء.

وأوضحت يونغ أن التفاح والتوت غنيان بالألياف ومنخفضان في السعرات الحرارية، وكلاهما من الصفات التي تكمل فقدان الوزن.-(العربية نت)