لائحة الدول التي علّقت استخدام لقاح استرازينيكا

باريس-علّق عدد متزايد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا، في إجراء احترازيّ بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة، رغم تأكيد الشركة ومنظمة الصحة العالمية أنّه لا توجد مخاطر مباشرة من استخدامه.

وكان آخر هذه الدول ألمانيا وايطاليا وفرنسا وإسبانيا الاثنين، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح “أسترازينيكا” في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس أدهانوم غيبرييسوس أن المجموعة الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية حول التلقيح “على تواصل وثيق مع الوكالة الأوروبية للأدوية. وسنعقد اجتماعا يوم غد”.

في ما يلي تذكير بأبرز القرارات:

كانت الدنمارك أول بلد في 11 آذار/مارس تعلن تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازاي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى اشخاص تلقوه.

وحذت ايسلندا والنروج حذوها في اليوم ذاته، معلنين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح مؤقتا بسبب مخاوف مماثلة.

والإثنين قضى أحد أفراد طواقم الرعاية الصحية في النروج جراء نزيف دماغي أصيب به بعد تلقيه جرعة من لقاح أسترازينيكا، على الرغم من عدم وجود رابط مباشر بين الواقعتين، وفق السلطات الصحية.

وهذه هي ثاني حالة من نوعها تسجّلها النروج في غضون أيام.

علّقت بلغاريا استخدام اللقاح في 12 آذار/مارس مع فتحها تحقيقا في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل اسبوع.

وذكر تحقيق مبدئي أنّ المرأة توفت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند في شكل مفاجئ بدء طرحها للقاح في نفس اليوم، وقامت جمهورية الكونغو الديموقراطية بالمثل مشيرة الى “اجراءات احترازية”.

واليوم التالي، قررت هولندا وإيرلندا تعليق استخدام اللقاح مؤقتا وتلتها اندونيسيا والمانيا وايطاليا وفرنسا وسلوفينيا وإسبانيا الاثنين.

وعند اعلان قراراها قالت وزارة الصحة الألمانية انه من الضروري اجراء درس معمق اكثر بعد التقارير عن حوادث التسبب بجلطات دموية في أوروبا.

علقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعد وفاة ممرضة جراء “مشاكل خطيرة في تخثر الدم” بعد أيام من تلقيها اللقاح.

وقررت أربع دول أوروبية أخرى هي استونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا أيضا تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة.

وفي 11 آذار/مارس، قررت إيطاليا حظر استخدام شحنة من اللقاح كإجراء احترازي، قبل أن تتخذ رومانيا القرار نفسه.

والأحد، قررت مقاطعة بيدمونت في شمال إيطاليا تعليق استخدام اللقاح عقب وفاة مدرسة تلقت جرعة عشية وفاتها.-(ا ف ب)