لابورتا: البرسا لا يزال في العناية المركزة

برشلونة – شدد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الاثنين على أن ناديه “لا يزال في العناية المركزة، ولكنه يتحسن”.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة (Esport 3) الكتالونية التليفزيونية “هناك أرقام ومؤشرات تشير إلى هذا. لدي رغبة قوية أكثر من أي وقت مضى لكي تخرج الأمور بشكل جيد، لست نادما على الترشح لرئاسة البرسا”.

وحول رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية عقده مع البلاوجرانا، أكد رئيس النادي الكتالوني أن “ما حدث هو ما تم إيضاحه، وفي النهاية هي بيانات موضوعية يمكن للآخرين الاختلاف معها”.

وأضاف “لقد تعرضنا لضغوط إما أن نوقع على الاتفاق مع صندوق (CVC)، مع رهن حقوق برشلونة التلفزيونية لمدة نصف قرن، أو أننا لن نمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف”. – (إفي)