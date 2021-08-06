لابورتا: برشلونة فوق ميسي

برشلونة – أقر رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، الجمعة أن تجديد عقد ليونيل ميسي “كان سيضع مستقبل النادي في خطر”، وهو السبب إزاء عدم استمرار النجم الأرجنتيني في نهاية الأمر بصفوف البلاوجرانا.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن أسباب الفشل في تجديد عقد الهداف التاريخي للنادي “كان علينا من أجل الانصياع للعب المالي النظيف ومن أجل توقيع العقد أن نرهن النادي لمدة نصف قرن، وأنا لست على استعداد لرهن حقوق النادي لأي جهة. لدينا مؤسسة فوق الجميع، فوق حتى أفضل لاعب في العالم. سنكون دائما شاكرين له”. – (إفي)