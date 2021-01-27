لابورتا: لم يتم احترام برشلونة في الانتخابات

برشلونة – اتهم المرشح لرئاسة نادي برشلونة، جوان لابورتا، اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي وحكومة إقليم كتالونيا وبروسيكات ‘Procicat’ (خطة الحماية المدنية الكتالونية)، بـ “عدم إبداء الاحترام الكافي” لكيان برشلونة، فيما يتعلق بإجراء انتخابات رئاسة النادي.

ودعا لابورتا أعضاء النادي إلى “الذهاب للتصويت شخصيا في 7 آذار (مارس) لأنهم يستطيعون القيام بذلك من خلال شهادة المسؤولية الصادرة من حكومة إقليم كتالونيا” واعتبر أنه “إذا كان بإمكانك الذهاب إلى التجمعات الانتخابية (لانتخابات البرلمان الكتالوني) فيمكنك أيضا الذهاب للتصويت (في انتخابات النادي)”.

وقال المرشح، في ظهور له أمام وسائل الإعلام، إنها “أهم انتخابات في تاريخ النادي بسبب الوضع الاقتصادي الأكثر صعوبة، ويجب أن تكون الأكثر شفافية”.

ولهذا صرح بأن “التصويت بالبريد يجب أن يكون منظما بشكل جيد للغاية” وكشف أنه طالب “لجنة إدارة شؤون النادي بتقديم تقرير عن عملية التصويت وإمكانية تتبعها”.

كما تحدث عن مدافع مانشستر سيتي إريك جارسيا قائلا “لا أفهم لماذا يجب التعاقد مع إريك جارسيا الآن بينما من الممكن ضمه مجانا في يونيو”، بعد تأكيدات فيكتور فونت -مرشح محتمل آخر لرئاسة برشلونة- أنه أعد الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدافع الإسباني خلال موسم الانتقالات الشتوية مقابل 3 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات لن يتم دفعها حتى الموسم المقبل.

كما شارك المدير الاقتصادي لملف ترشح لابورتا، خاومي جيرو، في لقائه مع وسائل الإعلام، وصرح بأن الوضع الاقتصادي للنادي “يزداد سوء كل أسبوع”.

وأكد جيرو أيضا أن “فيروس كورونا المستجد فاقم الوضع، لكنه لم يخلقه. وإذا قارنا صافي ربح النادي بالأندية الأخرى، فإن صافي ربح برشلونة سيكون الأسوأ”.

وما إذا كان سيتم تخفيض رواتب اللاعبين، أوضح أنه “سيتم إجراء بعض عمليات التخفيض”، لكنه لا يعتقد أنه “من الضروري جعلها قوية”. – (إفي)