لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته

لندن – خضع الفرنسي ايمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل انكلترا “لجراحة ناجحة” في ركبته اليمنى المصابة ضد برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه الاربعاء دون أن يوضح مدة غيابه.

واشار النادي الازرق “خضع ايمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت على برايتون”.

I will come back soon and stronger! 💪🇫🇷🦈 https://t.co/y3794Yw8pd pic.twitter.com/DCuWiJCMWe

وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة ويتوقع ان تبعده عدة اشهر عن الملاعب.

وكان لابورت في طريقه للانطلاق في مشواره الدولي مع منتخب فرنسا هذا الاسبوع، بعد موسم جيد احرز خلاله لقب البريمرليغ تحت اشراف المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

OFFICIAL: Manchester City have confirmed Aymeric Laporte has undergone surgery on his knee after damaging his cartilage and lateral meniscus during Saturday’s win over Brighton. pic.twitter.com/tptXExsEYS

