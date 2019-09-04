آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – خضع الفرنسي ايمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل انكلترا “لجراحة ناجحة” في ركبته اليمنى المصابة ضد برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه الاربعاء دون أن يوضح مدة غيابه.
واشار النادي الازرق “خضع ايمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت على برايتون”.

وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة ويتوقع ان تبعده عدة اشهر عن الملاعب.
وكان لابورت في طريقه للانطلاق في مشواره الدولي مع منتخب فرنسا هذا الاسبوع، بعد موسم جيد احرز خلاله لقب البريمرليغ تحت اشراف المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

وبحال تأخرت عودته الى الملاعب، سيعاني دفاع سيتي الذي افتقد البلجيكي فنسان كومباني الراحل الى اندرلخت البلجيكي. واضطر لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لتعويض خروجه ضد برايتون في ظل اصابة قلب الدفاع الاخر جون ستونز.
وقال لابورت (25 عاما) في حسابه على انستاغرام “بعد جراحتي الناجحة يوم امس اشكر الجميع على رسائل الدعم في الايام القليلة الماضية… انا حزيرن لعدم قدرتي على الانضمام الى الزرق وتحقيق حلمي”. -(أأ ف ب) 

مقالات ذات صلة

منتخب الشباب يعاود تدريباته استعداداً للاستحقاقات المقبلة – صور

منذ 54 دقيقة

تأجيل موعد انطلاق قبل نهائي كأس الأردن للسيدات

منذ 59 دقيقة

جان يتهم ساري بعدم الصدق بعد استبعاده عن دوري الابطال

منذ 3 ساعات

” النشامى” ينهي تحضيراته للقاء الصين تايبيه – (صور)

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock