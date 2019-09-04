لابورت يخضع لجراحة ناجحة في ركبته

لندن – خضع الفرنسي ايمريك لابورت قلب دفاع مانشستر سيتي بطل انجلترا “لجراحة ناجحة” في ركبته اليمنى المصابة ضد برايتون السبت الماضي، بحسب ما أعلن فريقه الاربعاء دون أن يوضح مدة غيابه.

واشار النادي الازرق: “خضع ايمريك لابورت لجراحة في ركبته المتضررة في الغضروف والمفصل الجانبي خلال الفوز السبت على برايتون”.

وأجرى الجراحة الطبيب الشهير رامون كوغات في برشلونة ويتوقع ان تبعده عدة اشهر عن الملاعب.

I will come back soon and stronger! 💪🇫🇷🦈https://t.co/y3794Yw8pd pic.twitter.com/DCuWiJCMWe — Aymeric Laporte (@Laporte) September 4, 2019

وكان لابورت في طريقه للانطلاق في مشواره الدولي مع منتخب فرنسا هذا الاسبوع، بعد موسم جيد احرز خلاله لقب البريمرليغ تحت اشراف المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

وبحال تأخرت عودته الى الملاعب، سيعاني دفاع سيتي الذي افتقد البلجيكي فنسان كومباني الراحل الى اندرلخت البلجيكي. واضطر لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو لتعويض خروجه ضد برايتون في ظل اصابة قلب الدفاع الاخر جون ستونز.

وقال لابورت (25 عاما) في حسابه على انستاغرام “بعد جراحتي الناجحة يوم امس اشكر الجميع على رسائل الدعم في الايام القليلة الماضية.. انا حزيرن لعدم قدرتي على الانضمام الى الزرق وتحقيق حلمي”. (أ ف ب)