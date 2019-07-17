“لابيتا”.. إقامة 3 ليال بسعر ليلتين

دبي- يقدم فندق لابيتا الذي يعد جزءًا من مجموعة فنادق ماريوت أوتوغراف كوليكشن، عرضًا مذهلًا يتيح فيه للضيوف الإقامة ثلاث ليال بسعر ليلتين فقط.

يتضمن هذا العرض الذي يستمر طوال الصيف للضيوف، تذاكر دخول إلى المنتزهات الترفيهية المجاورة بما في ذلك حديقة ليغولاند المائية، وليغولاند دبي، وموشنجيت، وبوليوود باركس دبي، والتي تبعد عن الفندق 5 دقائق سيرًا على الأقدام. يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بعطلة قصيرة في هذه الوجهة البولينيزية التي لا تضاهى، والاستفادة من العرض الذي يسري على غرف ديلوكس كينج، وديلوكس توين، إضافة إلى الأجنحة العائلية. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بالسباحة في المسبح المصمم على شكل بحيرة، والنهر المتهادي، وقضاء أمتع الأوقات في نادي الأطفال ونادي المراهقين المليئين بالألعاب والأنشطة الترفيهية.

تتضمن كل الباقات دخولًا مجانيًا إلى مرافق سبا “أولا” مع خصم 30 % على الجلسات العلاجية و40 % على المشروبات التي تقدم مع العشاء في مطعم هيكينا. يسري العرض للحجوزات خلال أيام الأسبوع (من الأحد وحتى الأربعاء) اعتبارًا من 1 يوليو إلى 31 أغسطس، ويبدأ من 415 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة حتى 1135 درهمًا شاملة الضريبة.