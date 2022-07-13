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لابيد: سنبحث مع بايدن تشكيل حلف عالمي يوقف برنامج إيران النووي

4:22 م2022-07-13

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن بلاده ستبحث ضرورة إعادة تشكيل حلف عالمي قوي كفيل بوقف البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف، خلال مراسم استقبال الرئيس الأميركي جو بايدن في مطار بن غوريون، إن إسرائيل ستجري محادثات حول قضايا الأمن القومي وبناء هيكلية أمنية واقتصادية جديدة مع شعوب الشرق الأوسط.

وتابع لابيد للرئيس بايدن: “قد وصفت نفسك سابقا بأنك صهيوني. وقلت إنه لا ضرورة لأن تكون يهوديًا؛ لكي تكون صهيونيًا. ولك الحق فيما قلتها، علمًا بأنك تشكل شخصية صهيونية مرموقة، وأحد خير أصدقاء إسرائيل عبر تاريخها”.

4:22 م2022-07-13
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