لاتسيو يتحضر لدورتموند بأسوأ طريقة

روما – تحضر لاتسيو لمواجهته الهامة جدا الأربعاء ضد مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا بأسوأ طريقة، وذلك بتقليه هزيمته الأولى على ملعبه ضد أودينيزي منذ 2014 بالخسارة أمامه 1-3 الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى غرار مباريات السبت، وقف اللاعبون بشاراتهم السوداء دقيقة صمت قبيل انطلاق اللقاء تكريما للأرجنتيني الأسطورة دييغو مارادونا الذي فارق الحياة الأربعاء عن 60 عاما إثر انتكاسة صحية، ثم توقفت المباراة في الدقيقة العاشرة (في إشارة الى رقم 10 الذي ارتداه مارادونا) وصفق اللاعبون لمدة دقيقة مع رفع لافتة في المدرجات كتب عليها “وداعا دييغو”.

ورغم افتقاده لستة من لاعبيه ومدربه لوكا غوتي لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وتقهقره في المركز السادس عشر بفوزين فقط، فاجأ أودينيزي فريق العاصمة وأوقف مسلسل مبارياته المتتالية من دون هزيمة عند تسع إن كان محليا أو قاريا، وتحديدا منذ خسارته في أرض سمبدوريا بثلاثية نظيفة في 17 أيلول/سبتمبر ضمن المرحلة الرابعة.

وتأتي خسارة فريق العاصمة قبل أيام من مباراته المهمة في ملعب دورتموند حيث سيسعى الى حجز بطاقته الى ثمن نهائي دوري الأبطال وإزاحة الفريق الألماني عن صدارة المجموعة السادسة قبل جولة على ختام دور المجموعات.

وفاجأ أودينيزي مضيفه وسجل هدفه الأول في الملعب الأولمبي منذ فوزه الأخير على “بيانكوشيلستي” في معقله بهدف وحيد في أيلول/سبتمبر 2014، وذلك بفضل تسديدة بعيدة للتركي تولغاي أرسلان تحولت من الدفاع وخدعت الحارس الألباني توماس ستراكوشا (18).

وبدا فريق المدرب سيموني إينزاغي مهزوزا بعد الهدف وكادت أن تتلقى شباكه أكثر من هدف، ما منح أودينيزي الثقة لمواصلة المحاولة حتى نجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين بفضل الأرجنتيني إينياسيو بوسيتو بعد تمريرية بينية متقنة من مواطنه رودريغو دي بول (3+45).

ورغم محاولاته العديدة في الشوط الثاني، عجز لاتسيو عن العودة الى اللقاء وتلقى في نهاية المطاف هدفا ثالثا في الدقيقة 71 سجله الأرجنتيني الأصل فرناندو فورستييري بتسديدة رائعة من داخل المنطقة بعد عجز الدفاع عن قطع الكرة بالشكل المناسب.

وعاد الأمل الى لاتسيو بعد أن حصل على ركلة جزاء انتزعها تشيرو إيموبيلي من الحارس الأرجنتيني خوان موسو ونفذها بنفسه بنجاح (74)، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة لهداف الدوري الموسم الماضي بالعودة بفريق العاصمة من بعيد، فتلقى في نهاية المطاق هزيمته الثالثة للموسم، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع أودينيزي رصيده الى 10 نقاط وتقدم الى منتصف الترتيب. – (أ ف ب)

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