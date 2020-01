لاتسيو يحل ضيفا على نابولي الجريح الثلاثاء

روما – يسعى لاتسيو حامل اللقب الى مواصلة موسمه المبهر محليا حينما يحل ضيفا على نابولي الجريح الثلاثاء في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم.

ويمر لاتسيو حاليا بواحدة من أفضل فتراته التي كللها نهاية العام الماضي بتتوجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب يوفنتوس بالفوز عليه 3-1، وتحقيقه 11 انتصارا متتاليا في الدوري ما وضعه في المركز الثالث (45 نقطة) على لائحة الترتيب خلف يوفنتوس الأول (51 نقطة) وإنتر ميلان الثاني (47)، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام هيلاس فيرونا.

وتعود الخسارة الأخيرة لفريق العاصمة محليا إلى 25 أيلول/سبتمبر 2019، عندما سقط بملعب جوسيبي مياتسا أمام إنتر 0-1.

ودخل لاتسيو طرفا قويا في منافسة يوفنتوس وإنتر ميلان على لقب الدوري، ويطمح إلى الحفاظ على لقب مسابقة الكأس بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بحلوله ثالثا في دور المجموعات بعدما تعرض لأربع خسارات مقابل فوزين.

ويمتلك لاتسيو، الوحيد أيضا الذي ألحق الخسارة بيوفنتوس هذا الموسم في الدوري عندما تغلب عليه 3-1، أفضل خط هجوم في الدوري المحلي برصيد 46 هدفاً نصفها سجلها هدافه الدولي تشيرو إيموبيلي.

ويتصدر إيموبيلي لائحة هدافي الدوري برصيد 23 هدقا بينها ثلاثية في الفوز الكاسح على سمبدوريا 5-1 السبت في افتتاح المرحلة العشرين.

وشدد إيموبيلي الذي يسير بثبات نحو تحطيم الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم واحد والذي حققه مهاجم يوفنتوس الحالي الدولي الارجنتيني غونزالو هيغواين في موسم 2015-2016 عندما كان يدافع عن ألوان نابولي، على ضرورة مواصلة الانتصارات بقوله “الشيء المهم هو الحفاظ على سلسلة انتصاراتنا دون التفكير في شيء آخر”.

Ciro Immobile scores hat-trick in a dominant win for 3rd placed Lazio (5-1) pic.twitter.com/o1L4LRTWeA

— Fo⊗-Men 🦊 (@RaghavSM4) January 20, 2020