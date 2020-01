لاتسيو يسعى لمواصلة انتصاراته والضغط على إنتر ويوفنتوس

ميلانو – يسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والضغط على يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان مطارده المباشر عندما يستضيف سمبدوريا السادس عشر السبت في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضرب لاتسيو بقوة في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري وحسم نقاطها الثلاث في صالحه ليفرض نفسه منافسا قويا ليوفنتوس وإنتر ميلان على اللقب كونه يتخلف بفارق ست نقاط خلف فريق “السيدة العجوز” وأربع نقاط خلف “إنترناسيونالي”، علما بأن الممثل الثاني للعاصمة روما يملك مباراة مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.

Bianconeri in campo al JTC per preparare la sfida di domenica sera 🏃‍♂️ #JuveParma #ForzaJuve

ويعول لاتسيو، المنتشي بتتويجه بطلا للكأس السوبر على حساب يوفنتوس (3-1 في الرياض في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي)، على سجل مهاجمه الدولي تشيرو إيموبيلي متصدر لائحة الهدافين برصيد 20 هدفا، لإضافة سمبدوريا إلى قائمة ضحاياه والتي تضم على الخصوص فرق السيدة العجوز في الدوري أيضا (3-1 في 7 من الشهر الماضي) وميلان ونابولي وكالياري.

– Rullo di Tamburi 🥁-

Il vincitore del premio #MVP of the Month Powered by @officialpes per il mese di dicembre è… 👇🏻 @Cristiano sarà premiato prima di #JuveParma da uno #JuventusMember 👍https://t.co/1gHv6Xa4GY pic.twitter.com/O5C4brJd1j

— JuventusFC (@juventusfc) January 17, 2020