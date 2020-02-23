لاتسيو يهزم جنوى ويُضيّق الخناق على يوفنتوس بالكالتشيو

جنوى (إيطاليا) – واصل لاتسيو ملاحقته للمتصدر يوفنتوس بعد فوزه الصعب على مضيفه جنوى 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما الأحد ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي أرجئت أربع من مبارياتها على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأتت أهداف لاتسيو عبر آدم ماروسيتش من مونتينيغرو بالدقيقة (2) وتشيرو إيموبيلي في الدقيقة (51) ودانيلو كاتالدي بالدقيقة (71)، بينما سجل لجنوى فرانشيسكو كاساتا في الدقيقة (57) والمخضرم دومينيكو كريشيتو (90).

ورفع لاتسيو رصيده الى 59 نقطة، معيدا الفارق مع يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثمانية الماضية الى نقطة واحدة فقط (59 مقابل 60)، غداة فوز الأخير بصعوبة أيضا على مضيفه سبال بنتيجة 2-1، حيث حقق القطب الثاني للعاصمة الإيطالية فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة والثامن عشر في 25 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وأبقى لاتسيو سجله خاليا من الهزيمة للمباراة العشرين على التوالي في “سيري أ”. وتعود خسارته الأخيرة إلى 25 أيلول/سبتمبر 2019 عندما سقط أمام إنتر ميلان صفر-1 على ملعب الأخير جوزيبي مياتسا. (أ ف ب)