لاجئة أوكرانية تتسبب بمشاكل مالية لبريطاني

أفادت صحيفة “ديلي ميل” بأن أحد البنوك البريطانية رفض تمديد فترة قرض بشروط مسهلة لرجل، بعد أن علم أن لاجئة من أوكرانيا وابنتها يعيشان عنده.

وقال الصحيفة: “اعتبر البنك أن الرجل سيؤجر ملحق المنزل المخصص لإيواء اللاجئين، في المستقبل مقابل المال”.

وتحدث البريطاني عن هذه المشكلة على شبكات التواصل الاجتماعي، وخاطب وسائل الإعلام.

وأشارت “ديلي ميل” إلى أنه بعد اكتشاف منطقة سكنية مناسبة للإيجار، هدده أحد موظفي البنك بإلغاء القرض بشروط مسهلة، وفي هذه الحالة، سيتوجب على البريطاني دفع 9 آلاف جنيه إسترليني إضافية.

وأضافت أنه بعد نشر القصة، اعتذرت إدارة البنك ووعدت بإبقاء الشروط السابقة. روسيا