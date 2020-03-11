لارا طماش.. غلطة الشاطر -(فيديو- جوفي ميديا)

عمان-الغد- أثار خطأ ارتكبته الإعلامية لارا طماش أخيرا على شاشة التلفزيون الأردني ضجة كبيرة وردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما تحدثت عن شركة “طماطم”، التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إنتاج ألعاب الفيديو في الوطن العربي، كما تعرف عن نفسها، ما أظهر عدم إلمامها بما تتحدث عنه وتسبب في هجوم عاصف وانتقادات لاذعة عليها.

لكن التساؤل، الذي ظهر من بين كم النقد اللاذع الذي تعرضت له المذيعة، يلقي باللائمة على فريق الإعداد الذي لم يحط الإعلامية بما يكفي عن الموضوع، الأمر الذي أوقعها في الخطأ غير المقصود، طبعا..

جوفي ميديا تسلط الضوء في الفيديو المرفق على جانب من غلطة لارا طماش والنيران الصديقة وغير الصديقة التي تعرضت لها:

