لاعبات الفحيص يكسبن رهان الرفاع البحريني

عمان – الغد – كسبت لاعبات نادي الفحيص الأردني الرهان الأول كمنافس عنيد على لقب كرة السلّة، وذلك بعد انتصارهنّ العريض على نادي الرفاع البحريني بفارق 11 نقطة وبنتيجة “73-62” في اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان، لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات سلةّ النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 شباط (فبراير) الحالي.

وفرضت سيدات الفحيص السيطرة على ميدان اللقاء خلال الشوط الأول، وحسمن نتيجة الربعين الأول والثاني بواقع “21-9 و19-15″، قبل أن يشهد الربع الثالث تعادلاً في نتيجته بواقع “17-17″، فيما اكتفت لاعبات الرفاع البحريني بنيل افضلية خجولة في الربع الرابع بواقع “21-16” التي لم تكن كفيلة للاعبات البحرين بالعودة في نتيجة المباراة.

وتألقت المحترفة بي هولميس التي نالت لقب أفضل مسجلة في المباراة برصيد 31 نقطة مع الفحيص، في ما ذهب لقب أفضل مسجلة للفريق البحريني للمحترفة آي كراولفورد بتسجيلها 14 نقطة.

وتعود سيدات نادي الفحيص الأردني يوم غد الأربعاء لخوض المباريات، حيث ستواجه عند الساعة 1:00 ظهراً فريق سبورتينغ المصري في لقاء يمثل قمة مباريات المجموعة الأولى.

وتشهد كرة السلة مشاركة 9 أندية، وزعت على مجموعتين، تضم الأولى سبورتينغ المصري والفحيص الأردني والرفاع البحريني والساحل السوري، في ما جاءت صاحبات الضيافة سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة في المجموعة الثانية اإلى جانب المجمع البترولي الجزائري، والأمل التونسي، والفتاة الكويتي، وإليت أثليتس السعودي.