لاعبات عربيات يستعرضن مهاراتهن في مسابقة نادي البتراء – فيديو

خالد الخطاطبة

عمان – تشارك حوالي 35 لاعبة عربية من 10 دول، في مسابقة نادي البتراء “موهبتي من بيتي”، التي تهدف إلى تشجيع ممارسة الرياضة في المنزل، في إطار الجهد العالمي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستجابت اللاعبات العربيات من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب والعراق والصومال إضافة إلى الأردن، لدعوة نادي البتراء في المشاركة بهذه البطولة التي تختبر مهارة اللاعبات في السيطرة على الكرة وترويضها بالقدم والرأس.

وأكد رئيس نادي البتراء نعمان عيد أن اللاعبات العربيات اغلبهن لاعبات معروفات في بلادهن، ويلعبن في المنتخبات الوطنية، لافتا إلى التوجه لتمديد فترة المشاركة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، في ظل الاقبال الكبير من اللاعبات على المشاركة.

واعتبر عيد أن مبادرة النادي تأتي في إطار الحرص على تشجيع الرياضة المنزلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي تتطلب من الجميع الالتزام بالبيت، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).