لاعبات منتخب السيدات يحافظن على التدريبات في زمن “كورونا” – فيديو

خالد الخطاطبة

عمان – تحرص لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم، على الاستمرار في التدريبات المنزلية، في هذه الظروف الاستثنائية التي تسببت في تجميد جميع الفعاليات، بما في ذلك الأنشطة الرياضية.

ورغم الحظر المفروض حاليا في الاردن، في إطار تعليمات حكومية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أن عددا من لاعبات المنتخب الوطني يحرصن على الالتزام بالتدريبات اليومية المنزلية، للحفاظ على الجاهزية البدنية بشكل نسبي، لحين انفراج الأزمة.

وتواظب لاعبات نادي شباب الاردن وعمان المنخرطات في صفوف المنتخب الوطني أمثال نتاشا النبر وجنة معتوق ولين البطوش، على التدريبات المنزلية شبه اليومية.

كما وجهت النجمات الثلاثة النصيحة إلى الجميع بضرورة التعايش مع هذه المرحلة الصعبة، وضرورة مواصلة التدريبات المنزلية للرياضيين وغير الرياضيين، كخطوة مهمة للحفاظ على صحة الجسم.

وحصلت “الغد” على فيديو لتدريبات خاصة للاعبات، غلى جانب نصائح توجه للجميع من أجل الحفاظ على هذه التمارين رغم ظروف الحظر.