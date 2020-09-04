لاعبا أتلتيكو مدريد كوستا وأرياس ينضمان إلى لائحة المصابين بكورونا

مدريد – أعلن نادي أتلتيكو مدريد الاسباني لكرة القدم اصابة مهاجمه الدولي دييغو كوستا ولاعب الجناح الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد نادي العاصمة الإسبانية في بيان نشره الخميس انه قبل بدء التمارين غدا (الجمعة)، خضع اللاعبون للفحوصات الخاصة بفيروس كورونا الخميس بـ “إستثناء دييغو كوستا وسانتياغو أرياس، اللذين خضعا بمبادرة شخصية للفحص الذي جاءت نتيجته إيجابية، وذلك خلال تمضية إجازتهما الصيفية في مدريد”.

وتابع “لا يعاني اللاعبان من اي أعراض، وهما في الحجر الصحي ويتبعان إجراءات السلطات الصحية و+لا ليغا+. لهذا السبب، لن يكون اللاعبان حاضرين خلال التمارين الخاصة ببداية الموسم المقررة غدا (الجمعة) في 4 ايلول/ سبتمبر في مركز التدريب واندا في ماجاداهوندا، لحين إكمال مدة الحجر الصحي”.

واشار نادي “روخيبلانكو” في بيانه إلى غياب اللاعبين الدوليين الذي يخوضون غمار منافسات دوري الأمم الاوروبية التي انطلقت هذا الاسبوع، عن الفحوصات المخصصة لفيروس “كوفيد19” المستجد. – (أ ف ب)