لاعبا الفيصلي الرواشدة والرشدان يحتفلان.. الصحافة الإسبانية تقصف أنريكي

خالد الخطاطبة – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

إنارة ستاد عمان تلقى الاطراء

لاقت أبراج الإنارة في ستاد عمان، خلال مباراة الأردن وإسبانيا، إشادة اللاعبين والمعنيين، بعد أن لمس الحضور الفرق، في ظل التغييرات التي أصابت أبراج الأعمدة الأربعة.

وحظيت الشركة القائمة على إنارة ستاد عمان ممثلة بمديرها العام عبدالسلام المعايطة والمهندس عماد سعيد، بالاطراء والإشادة.

“رولات” ملعب السلط حاضرة في مباراة الأردن وإسبانيا

اضطر القائمون على ستاد عمان الدولي، للاستعانة بملعب السلط، خلال مباراة الأردن وإسبانيا التي جرت الخميس الماضي على ستاد عمان، وانتهت بخسارة المنتخب 1-3.

وحصل ستاد عمان على “رولات” من العشب الطبيعي من ملعب السلط، قبل مباراة إسبانيا، لتكون بمثابة العشب الاحتياطي لستاد عمان في حال طرأت مفاجآت خلال المباراة التي مرت بشكل جيد.

“رولات” عشب ملعب السلط خلال تجهيزها لستاد عمان – (من المصدر)



الصحافة الإسبانية تقصف أنريكي

قصفت الصحافة الإسبانية، المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس أنريكي، بعد مباراة الأردن وإسبانيا التي جرت الخميس الماضي.

وأشارت الصحف إلى أن مباراة المنتخب الإسباني أمام الاردن كشفت عن غياب التحضير الجدي الذي يليق بكأس العالم، لافتة إلى أن المنتخب الأردني ليس كمنتخب كوستاريكا الذي سيواجهه الماتادور الإسباني في أولى مبارياته بالمونديال.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية : ” انها مباراة للتاريخ في أولى زيارة للمنتخب الإسباني للأردن، وستكتب في سجل تاريخ المنتخب الوطني على انها ليلة للأشباح، كما هو حال لقاء إسبانيا أمام منتخب غينيا العام 2013… حاول المنتخب الإسباني الاستعراض وتمديد ساقيه قبل بدء المونديال..انريكي أجرى 8 تغييرات في حفلة تركت كثيرا من الملاحظات .. انسو فاتي عمل في المباراة من دون فرامل.

“كرة المونديال” هدية إلى قطيشات

تلقى نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات أول من أمس، “كرة مونديال قطر”، كهدية من السفير القطري في عمان سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وجاءت هذه الهدية، على هامش متابعة السفير القطري لمنافسات بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، التي تحتضنها العاصمة عمان، بمشاركة واسعة.

وكان قطيشات اقتحم عالم كرة القدم بفاعلية خلال الفترة الماضية، عندما عمل رئيسا للجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، ونجح خلالها في المساهمة في قيادة النادي للقب دوري المحترفين.

لاعبا الفيصلي الرواشدة والرشدان يحتفلان بزفافهما

احتفل لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم يوسف الرواشدة يوم أمس، بحفل زفافه الذي حضره عدد من نجوم الكرة المحلية.

ويستعد لاعب الفيصلي نزار الرشدان، للاحتفال بزفافه يوم الأربعاء المقبل، حيث وجه اللاعب الدعوة لعدد كبير من نجوم الكرة، لحضور حفل الزفاف الذي يتخلله حفل عشاء.

القناة الرياضية تنال الإطراء

نالت القناة الرياضية الأردنية، اطراء عدد كبير من المشاهدين والمتابعين لمختلف الرياضات، في ظل الجهد الكبير التي بذلت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، وتخلله نقل للكثير من الأحداث الرياضية المهمة، مثل نهائي دوري المحترفين، ونهائي الكاس الذي تبعه في نفس اليوم مباراة الأردن ونيوزيلندا بكرة السلة، مرورا ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، ثم مباراة الأردن وإسبانيا التي تألقت القناة الرياضية في نقلها.

هذه النقل المباشر، دفع متابعين للطلب من “الغد” اعطاء هذه القناة الرياضية ممثلة بمديرها الدكتور ليث مبيضين والزملاء الأخرين حقها، والإشادة بالجهد الكبير الذي بذله الزملاء في القناة، وساهم في تقديم وجبات رياضية دسمة للمشاهدين.

المدير العام الجديد لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، الذي يعتبر إبن المؤسسة، حرص على متابعة برنامج “المجلة الرياضية” يوم الجمعة الماضي من الإستوديو مباشرة، في مؤشر عن دعمه واهتمامه بالرياضة والشباب.

كواليس النجوم

• عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، ابدوا عتبهم (غير المعلن) على الجهاز الفني، بسبب تأخر التبديلات وعدم إشراك جميع اللاعبين في المباراة الاحتفالية أمام إسبانيا.. اللاعبون جميعا كانوا يأملون باللعب في هذه المباراة التاريخية.

• نجوم في الكرة المحلية، يترقبون نتائج جوائز “الأفضل” في الموسم الكروي 2022 الذي أسدل الستار على أحداثه الأسبوع الماضي.. اللجنة المعنية في اختيار اللاعبين، اعتمدت الاسماء المختارة بانتظار الاعلان عنها رسميا.

• نجوم معتزلون كشفوا عن أمتعاضهم من آلية تعامل اتحاد الكرة معهم، من خلال عدم توجيه الدعوة لهم لحضور مباراة الأردن وإسبانيا.

• النائب السابق معتز ابو رمان، دعا رئيس النادي الفيصلي المنتخب حديثا نضال الحديد، ورئيس اللجنة المؤقتة السابق للفيصلي جهاد قطيشات وأعضاء الإدارتين، لحفل عشاء يوم أمس.

• نادي جبل المكبر الفلسطيني، خاطب نادي الصريح رسميا لطلب التعاقد مع اللاعب عارف الحاج.