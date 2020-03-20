لاعبا بايرن ميونخ غورتيسكا وكيميش يطلقان برنامجا لمكافحة فيروس كورونا

برلين – أعلن لاعبا فريق بايرن ميونيخ الألماني ليون غوريتسكا ويوشوا كيميش، الجمعة اطلاقهما برنامجا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بتبرعهما بمبلغ مليون يورو.

وأطلق اللاعبان على البرنامج اسم “نحن نركل كورونا”، وكتبا على موقعه الالكتروني “ألمانيا في حالة جمود (…) كلاعبين محترفين، نعيش حياة صحية ومتميزة. وفي هذه الأوقات العصيبة، نرى أن من واجبنا أن نتحمل المسؤولية”.

وناشد اللاعبان البالغان 25 عاما، بتقديم التبرعات للبرنامج بهدف مساعدة المؤسسات الخيرية أو الطبية المشاركة في مكافحة الفيروس الذي بات مصنفا وباء عالميا بحسب منظمة الصحة العالمية، وأدى الى وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص في مختلف دول العالم.

وقال لاعبا خط وسط الفريق المتوج بطلا لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة “نحن ندرك أن التزامنا ليس سوى مساهمة صغيرة”.

وكان اللاعبان أيضا جزءا من مبادرة أطلقها المنتخب الألماني الأربعاء، بتبرّع لاعبيه بمبلغ 2,5 مليون يورو (2,69 مليون دولار).

وباتت بافاريا حيث مقر بايرن ميونيخ، أول مقاطعة ألمانية تعلن الجمعة فرض عزل شامل على سكانها لمواجهة تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي ينتشر فيها على نطاق واسع، مع تسجيل 2401 حالة و12 وفاة من أصل حوالى 13000 في جميع أنحاء البلاد. – (أ ف ب)