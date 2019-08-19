لاعبة التايكواندو شريم تنهي مشاركتها في برنامج الخبراء للألعاب القتالية

عمان – الغد – أنهت زبيدة فارس شريم ، لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو سابقاً ، مشاركتها في برنامج ( MARIE) بنسخته الثالثة والذي أقيم في مدنية تشونج جو الكورية الجنوبية وهو برنامج خاص للباحثين الخبراء في الألعاب القتالية الذي يرعاه ICM-UNESCO وهو المركز الدولي للألعاب القتالية التابع لليونسكو.

واشتمل البرنامج على محاضرات نظرية وعملية حول الألعاب القتالية المختلفة بالإضافة إلى مواضيع في القيادة والإدارة والتربية البدنية وتاريخ الألعاب القتالية وأهداف التنمية المستدامة من ضمنها رعاية المرأة والطفل وحقوقهم ودور الرياضة وخاصة الفنون القتالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعرف عملياً وممارسة بعض الألعاب القتالية مثل التايكواندو والمصارعة الكورية التقليدية “سيرم” و”التيكيون” – لعبة قتالية كورية تقليدية -.

وشهد البرنامج – الذي استمر لشهر – تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية والحياتية في عدة أمور متعلقة في نفس المجال, بالإضافة الى الزيارات الميدانية لمواقع رياضية وسياحية تاريخية وثقافية.

وفي نهاية البرنامج قام المشاركين بتسليم وعرض أوراق بحثية في مواضيع مختلفة وطرق بحث مختلفة في مواضيع الفنون القتالية , وشاركت الباحثة زبيدة شريم في ورقة بحثية سيتم نشرها قريباً في مجلة علمية كورية رياضية وفي الكتاب السنوي لنفس البرنامج بعنوان ” الذكاء الانفعالي وعلاقته في مستوى الإنجاز في التايكواندو”.