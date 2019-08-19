آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

لاعبة التايكواندو شريم تنهي مشاركتها في برنامج الخبراء للألعاب القتالية

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أنهت زبيدة فارس شريم ، لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو سابقاً ، مشاركتها في برنامج ( MARIE) بنسخته الثالثة والذي أقيم في مدنية تشونج جو الكورية الجنوبية وهو برنامج خاص للباحثين الخبراء في الألعاب القتالية الذي يرعاه ICM-UNESCO وهو المركز الدولي للألعاب القتالية التابع لليونسكو.

واشتمل البرنامج على محاضرات نظرية وعملية حول الألعاب القتالية المختلفة بالإضافة إلى مواضيع في القيادة والإدارة والتربية البدنية وتاريخ الألعاب القتالية وأهداف التنمية المستدامة من ضمنها رعاية المرأة والطفل وحقوقهم ودور الرياضة وخاصة الفنون القتالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعرف عملياً وممارسة بعض الألعاب القتالية مثل التايكواندو والمصارعة الكورية التقليدية “سيرم” و”التيكيون” – لعبة قتالية كورية تقليدية -.

وشهد البرنامج – الذي استمر لشهر – تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية والحياتية في عدة أمور متعلقة في نفس المجال, بالإضافة الى الزيارات الميدانية لمواقع رياضية وسياحية تاريخية وثقافية.

وفي نهاية البرنامج قام المشاركين بتسليم وعرض أوراق بحثية في مواضيع مختلفة وطرق بحث مختلفة في مواضيع الفنون القتالية , وشاركت الباحثة زبيدة شريم في ورقة بحثية سيتم نشرها قريباً في مجلة علمية كورية رياضية وفي الكتاب السنوي لنفس البرنامج بعنوان ” الذكاء الانفعالي وعلاقته في مستوى الإنجاز في التايكواندو”.

مقالات ذات صلة

“فيفا” يكشف عن قائمة الاهداف المرشحة لجائزة “بوشكاش” – فيديو

منذ ساعتين

“مربط الخطيب” في بطولة الخالدية لجمال الخيول العربية

منذ ساعتين

إصدار تعليمات الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

منذ 3 ساعات

المنتخب الأولمبي يلاقي نظيره القطري وديا بالكرة

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock