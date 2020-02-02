لاعبة التايكوندو الدباس تفوز بالمركز الأول في بطولة العرب للأندية

ابوظبي – فجرت اللاعبة الأردنية لانا الدباس كل طاقاتها وهي تشارك في بطولة العرب للاندية للتايكوندو والتي جرت احداثها في دولة الإمارات عندما حصلت على الميدالية الذهبية وحصدت المركز الأول لناديها عالم الرياضة.

انجاز لانا جاء بعد خوضها لأربع مباريات متتالية تألقت فيها في الأداء والنتيجة وكسبت احترام الجمهور والمتابعين وهي تسقط اللاعبات أمامها الواحدة تلو الأخرى بفنيات عالية جدآ ابهرت المشاهدين من كافة الاقطار ونالت التصفيق الحار من جمهور ومدربين ولاعبين وحتى الحكام ووقفت تتوشح بالعلم الأردني على قمة المنصة والمركز الأول. مدرب الدباس البطل العالمي يوسف ابو زيد كان فخورآ بما انجزته اللاعبة الأردنية ابنة نادي عالم الرياضة وابنة الأردن والتي نفذت تعليماته خلال المباريات والجولات بدقة متناهية فكان الإنجاز والفوز على أربع لاعبات من الدول العربية كما .-(بترا)