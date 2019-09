لاعبة المضرب البلجيكية كلايسترز تتراجع عن قرار اعتزالها

باريس – أعلنت نجمة كرة المضرب البلجيكية كيم كلايسترز (36 عاما)، المصنفة أولى عالميا سابقا والمتوجة بأربعة ألقاب فردي في بطولات الغراند سلام، عزمها العودة عن قرار الاعتزال الذي اتخذته عام 2012، والتنافس مجددا بدءا من العام المقبل.

وقالت المتوجة بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010)، في مقابلة حصرية مع منصة رقمية لرابطة اللاعبات المحترفات: “لا أعتقد أني بحاجة لإثبات أي شيء (بعودتها عن الاعتزال). أعتقد أن الأمر يشكل تحديا بالنسبة لي”.

Kim Clijsters: 'I feel like I’m too young to be retired and, with so many inspirational athletes and moms competing, I can’t wait to get back on the match court and see what’s possible after having three children' https://t.co/3iIglQIJ5g

