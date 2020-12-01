لاعبة تتلقى تهديدات بالقتل لرفضها تأبين مارادونا

بونتفيدرا – أثارت اللاعبة باولا دابينا حالة من الجدل في الأوساط الكروية بعد أن التقطت صورة لها من ملعب مدينة أبيجوندو الرياضية في لا كورونا حيث جلست أرضا أثناء الوقوف دقيقة حدادا على دييجو أرماندو مارادونا، قبل مباراة ودية لفريقها بياخيس إنتريرياس أمام ديبورتيفو أبانكا.

وأثار جلوس اللاعبة أرضا وإعطاءها ظهرها أمام عدسات التصوير وسط دائرة منتصف الملعب أثناء تأبين مارادونا، حفيظة قطاع من جمهور النجم الأرجنتيني الراحل، ووصل الأمر لدرجة تلقيها تهديدات بالقتل عبر الشبكات الاجتماعية.

واعترفت دابينا خلال مقابلة مع وكالة (إفي) “لم أكن أتوقع ذلك”، لكنها لم تختبئ كذلك، حيث صرحت في مقابلات أخرى “الأمر مزعج لكنني سأفعل الشيء ذاته ألف مرة”.

وكشفت اللاعبة أنها قررت اتخاذ هذا الموقف منذ السبت، حين علمت من إحدى زميلات الفريق باتفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تخصيص دقيقة صمت قبل بدء المباريات حدادا على روح مارادونا، وأنها أبلغت الجميع بذلك ولم يصدقها أحد، لذا حين أطلقت الحكمة صافرة البداية التفت حول نفسها وجلست أرضا.

وأوضحت أن دوافعها تنبع من أفكارها الشخصية المتمثلة في أن المرء كي يكون لاعبا ورياضيا يجب أن يعلي من شأن المبادئ فوق كرة القدم، مضيفة “كان مارادونا يسيء معاملة الآخرين، لا يجب أن ننسى ذلك. لا انتقد مارادونا بسبب إدمانه على المخدرات. هناك الكثير من اللاعبين والمغنيين والممثلين والممثلات الذين فعلوا ذلك، لكنهم يضرون أنفسهم فقط. حين تتجاوز الخط وتبدأ في إيذاء أشخاص آخرين، اتوقف عن اعتبار من هم على شاكلته مرجعية”. – (إفي)