لاعبون بأندية المحترفين يخشون على رواتبهم ويشككون باستئناف قريب للمباريات

خالد الخطاطبة

عمان- كشف نجوم في أندية المحترفين لكرة القدم، عن خشيتهم من قيام الأندية بخصم جزء كبير من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية، بسبب تجميد الأنشطة الرياضية، وعدم وضوح الرؤيا في المرحلة المقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ عدد من اللاعبين بسؤال الأندية عن مصير رواتبهم المتأخرة، وفيما اذا كان هناك أمل بصرف جزء منها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تساءل اللاعبون عن وجهة نظر أنديتهم في صرف راتب شهر آذار (مارس) الحالي، والشهر القادم ايضا، لا سيما وأن عقودهم سارية مع الأندية بغض النظر عن تجميد المباريات أو استمرارها.

وكشف لاعبون في تصريح لـ”الغد” عن تواصلهم مع قائد الفريق، لنقل رسالتهم إلى الإدارة، والتي تتلخص بحاجتهم في هذه الظروف الصعبة إلى صرف رواتبهم المتأخرة أو جزء منها، لمساعدتهم على الايفاء بالتزاماتهم تجاه اسرهم.

وتساءل اللاعبون المحترفون فيما اذا كانت الأندية تعي جيدا ظروفهم الصعبة، لا سيما وأن هناك لاعبين يعتمدون بشكل رئيسي على ما يتقاضونه من دخل مادي مقابل احترافهم في أنديتهم.

وكشف أحد اللاعبين عن وضع مادي صعب، يعيشه في هذه الظروف، الأمر الذي دفعه للتواصل مع قائد الفريق، للطلب من الإدارة ضرورة صرف الرواتب أو جزء منها لاعانته على الايفاء بمصاريف اسرته.

قائد الفريق في أحد أندية المحترفين، كشف عن تذمر لزملائه اللاعبين نتيجة عدم قيام الأندية بصرف رواتبهم منذ أشهر، مطالبين الإداراة بالاسراع في صرف جزء من الرواتب في هذه المرحلة الصعبة.

وأشار القائد إلى عزمه نقل تذمر اللاعبين للإدارة، املا في صرفها أو جزء منها قريبا، لا سيما وأن اللاعبين يحتاجون لرواتب اربعة اشهر تقريبا.

إلى ذلك، شكك لاعبون في استئناف منافسات دوري المحترفين في الفترة القريبة المقبلة، الأمر الذي دفعهم للتقاعس في التدريبات المنزلية.

ولفت لاعبون إلى أن المعلومات التي تردهم أن اتحاد الكرة لا ينوي استئناف المباريات قريبا، الأمر الذي دفعهم للابتعاد عن التدريبات المنزلية، لا سيما وأن البعض من اللاعبين ذهب إلى الحديث عن احتمالية الغاء الدوري للعام الحالي.

لاعب آخر كشف عن تراجع تدريباته الفردية المنزلية بدرجة كبيرة، بعد أن ابلغه المدير الفني أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى فترة اعداد جديدة، في ظل فترة التوقف الطويلة.

ويعيش اللاعبون والمدربون حاليا فترة ضبابية، في ظل غياب الرؤية بشأن موعد استئناف منافسات الدوري، الأمر الذي دفعهم لمطالبة اتحاد الكرة بالخروج ببيان صريح للتحدث عن السيناريوهات والاحتمالات المتوقعة، خاصة فيما يتعلق باستئناف منافسات الدوري الذي مضى على انطلاقه اسبوعا واحدا قبل أن يتوقف اجباريا، بسبب ظروف وتداعيات انتشار فيروس كورونا.