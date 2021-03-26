لاعبون محبطون من رد الإداري بعد مطالبتهم بالمستحقات

عمان – الغد – كشف لاعبون في أحد أندية المحترفين، عن شعورهم بالإحباط، جراء الرد الإداري على طلبهم بضرورة صرف المستحقات المالية المتأخرة، والتوقف عن التسويف في صرفها.

وكان اللاعبون طالبوا إدارة النادي والمدرب، بضرورة عدم مواصلة المماطلة والتسويف، بشأن مطالبهم المالية التي تتلخص في ضرورة صرف رواتبهم المتأخرة منذ فترة طويلة، والتي تم تأجيل صرفها لأكثر من مرة.

الإحباط الذي أصاب اللاعبين كان قبل انطلاق التدريب الذي جرى أول من أمس؛ حيث كرر اللاعبون مطالبهم بمستحقاتهم المالية، منتقدين تسويف الإدارة في الصرف، الأمر الذي أغضب الإداري الذي أكد أن الإدارة ستقوم بالصرف لاحقا، وأن الفريق يجب أن يقدر الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها صندوق النادي، موضحا أن اللاعب الذي لا يقدر أوضاع النادي، عليه الذهاب لطلب فسخ العقد، وهذا هو رد الإدارة.

اللاعبون لم يحركوا ساكنا بعد هذا الرد، ولكنهم عبروا فيما بينهم عن غضبهم، متسائلين فيما إذا كان التأخير في صرف مستحقاتهم، ينطبق عليهم فقط، أم على الإداري الذي لا يعرفون فيما إذا كان يحصل على راتبه بانتظام أم يتأخر مثلهم.

كما تساءل اللاعبون عن المبالغ المالية التي تظهر عند إبرام صفقات جديدة مع لاعبين محليين وأجانب، فيما تختفي عند مطالبهم بالرواتب.

يشار إلى أن جميع لاعبي أندية المحترفين، يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر، رغم محاولات الإدارات إقناعهم بالانتظار الذي طال. -(أخبار النجوم)