لاعبون ومدربون وإداريون يتذمرون من عدم جدوى التدريبات المنزلية اليومية

خالد الخطاطبة

عمان- بعد مضي حوالي أسبوعين على الحجر المنزلي، كشف لاعبون ومدربون وإدايون في كرة القدم الأردنية، عن تذمرهم من عدم جدوى التدريبات المنزلية اليومية، التي باتت مملة وغير قادرة على تحقيق الأهداف بالنسبة لأندية المحترفين.

واعترف اللاعبون أن التدريبات المنزلية ليست قادرة على الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية للاعبين، بل هي فقط للحفاظ على العضلات من الضمور، في ظل الابتعاد عن المنافسات والمباريات بسبب الحجر المنزلي، الذي يعيشه الأردنيون كخيار لمجابه انتشار فيروس كورونا.

ولفت اللاعبون إلى أنهم بدأوا يشعرون بالضجر والملل من التدريبات المنزلية، لدرجة أن البعض منهم بدأ يبتعد رويدا رويدا عن تلك التدريبات، والاستسلام للكسل والطعام والنوم.

وكشف المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله ابو زمع، أن فريقه بات يحتاج الآن لفترة إعداد جديدة، بعد ضياع فترة الإعداد الماضية التي خاضها الفريق في عمان والإمارات العربية المتحدة.

واعترف ابو زمع أن مستوى اللياقة البدنية ومستوى الجاهزية عند لاعبيه تراجع بشكل كبير ومتسارع، بعد أن وصل عند انطلاق الدوري لدرجة الجاهزية، مؤكدا في نفس الوقت أن الأولوية الآن لسلامة الإنسان بعيدا عن الأوضاع الرياضية التي ستتأثر حتما بجائحة كورونا.

ولفت مدرب الوحدات أن التدريبات المنزلية ليست بتلك الفاعلية، وهدفها فقط الحفاظ على عضلات اللاعبين من الضمور، بسبب طول فترة الجلوس في البيت بعيدا عن التدريبات الفنية والبدنية، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة زوالا لغمامة كورونا، مجددا تأكيده على أن سلامة الأردن ومواطنيه أهم من الرياضة التي بإمكانها النهوض فور زوال هذه الجائحة.

أما لاعب فريق النادي الفيصلي أحمد الصغير، فقد اعترف بتسرب الملل إلى نفسه نتيجة تكرار التدريبات المنزلية اليومية، معتبرا أن هذه التدريبات هدفها فقط الحفاظ على أقل درجة من الجاهزية في ظل طول فترة الحجر المنزلي.

وقال لاعب الفيصلي: نحرص على تدريبات يومية منزلية، باشراف مدرب اللياقة البدنية في النادي الدكتور غازي الكيلاني الذي يتابع عن بعد تلك التدريبات، لافتا إلى أن هذه التدريبات تعتبر مفيدة بدرجة قليلة للحفاظ على سلامة العضلات، التي قد تعيش فترة من الضمور المتسارع في حال ابتعد اللاعب بشكل كامل عن التمارين بما فيها التمارين المنزلية.

وشدد اللاعب على ضرورة التكيف مع هذه المرحلة، لحين انفراج هذه الأزمة، متمنيا أن يحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه.

الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، اعترف أن الملل بدأ يتسرب إلى نفوس لاعبيه، نتيجة تكرار التدريبات اليومية المنزلية، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة عودة الحياة إلى طبيعتها.

ولفت ابوعاقولة إلى أن المدير الفني لفريق الرمثا عيسى الترك، يحرص على متابعة لاعبيه والاطمئنان على تدريباتهم الفردية المنزلية، على أمل الحفاظ على عضلاتهم بشكل نسبي لحين عودة التدريبات الجماعية.

لاعب فريق الحسين اربد زيد جابر، أكد أن اللاعب مجبر في هذه الظروف الاستثنائية على التعايش مع التدريبات المنزلية، التي تعتبر الخيار الوحيد أمام اللاعب، للحفاظ على جاهزيته بشكل مقبول.

واعترف جابر أن الملل بدأ يتسرب إلى نفوس اللاعبين نتيجة تكرار التدريبات بشكل يومي، لافتا إلى أن هذه التدريبات لا تحقق الأهداف المرجوة، وإنما هدفها فقط الحفاظ على عدم ضمور العضلات لحين استئناف التدريبات الجماعية الخارجية.