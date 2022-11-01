لاعبون يبعثون برسالة إلى حمد قبيل مباراة إسبانيا.. 17 وحداتيا تنتهي عقودهم

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

لاعبون يبعثون برسالة إلى حمد بشأن مباراة إسبانيا

دفعت المباراة الودية المقررة بين المنتخب الوطني ونظيره الإسباني في عمان يوم 17 الحالي، عددا من نجوم الكرة الحاليين، لمغازلة المنتخب بطريقة أو بأخرى، أملا في التواجد في هذه المباراة التاريخية التي تضيف الكثير للاعبي النشامى.

وتواصل أكثر من نجم محلي مع “الغد”، لايصال رسالة إلى القائمين على المنتخب الوطني خاصة المدير الفني عدنان حمد، بضرورة أن تكون معايير الاختيار لتشكيلة النشامى في هذه المباراة مختلفة، في ظل خصوصية هذا اللقاء الذي يعد احتفاليا أكثر من كونه لقاء تحضيريا للمنافسات الرسمية.

وقال لاعبون: يفترض بالمنتخب أن يستدعي لاعبين من مختلف الأعمار، دون التقيد بسن معين، حيث هناك نجوم تقدموا بالعمر وما يزالون يقدمون ويلعبون بشكل متميز، فبالتالي من الضروري أن يتم تكريمهم بالاستدعاء للعب أمام المنتخب الإسباني الزاخر بالنجوم المميزين.

نجوم لم يتم دعوتهم لتشكيلة المنتخب في الفترة الأخيرة، تمنوا على المدرب عدنان حمد واتحاد الكرة، تكريمهم بهذه المباراة التاريخية، حيث تعد فرصة للتكريم، خاصة وأنهم ما يزالون في أوج عطائهم، مؤكدين أيضا أن مثل هذه المباريات لا تعد مباراة تحضيرية بقدر ما هي احتفالية.

17 لاعبا في الوحدات تنتهي عقودهم

بات 17 لاعبا في فريق الوحدات، مرشحين للرحيل عن الفريق، بعد انتهاء عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الكروي الحالي الذي بقي على ختامه حوالي أسبوعين. ووفق المعلومات فإن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع الوحدات هم: حراس المرمى أحمد عبدالستار وعبدالله الفاخوري وتامر صالح ومحمد الدميري وزيد جابر وطارق خطاب وأنس العوضات ومنذر أبو عمارة وفراس شلباية ومهند خيرالله ومحمد أبو حشيش وأحمد ثائر وأحمد الياس وخالد عصام وأحمد سمير والمحترف الفلسطيني شهاب القنبر والمحترف الكاميروني بيتانغ.

وبات الوحدات بحاجة لمبالغ مالية كبيرة لتجديد عقود اللاعبين الراغبين بالاستمرار في الفريق، علما أن حال الوحدات ينطبق على أغلب أندية المحترفين التي تستعد لوداع لاعبيها المنتهية عقودهم، ما ينذر بموسم كارثي من الناحية المادية على الأندية في العام 2023.

أندية ترصد الفاخوري مع اقتراب انتهاء عقده مع الوحدات

كشف وكيل لاعبين، أن عددا من الأندية، بدأت ترصد وتراقب حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، في ظل اقتراب موعد انتهاء عقده مع فريقه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي الذي بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأكد الوكيل أن الأداء الجيد للحارس الفاخوري، وانضمامه لصفوف المنتخب الوطني، وصغر سنه، دفع أكثر من ناد خليجي، خاصة من السعودية، لرصد الحارس أملا في مفاوضته فور انتهاء الموسم الكروي.

ويعتبر الفاخوري حاليا أحد ابرز الحراس في الأردن، حيث يصفه الكثيرون بأنه خليفة “حوت آسيا” عامر شفيع.

أبو ليلى يتصدر الاستفتاء الآسيوي

يتصدر حارس مرمى فريق النادي الفيصلي لكرة القدم يزيد أبو ليلى، قائمة الاستفتاء الجماهيري الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي، لاختيار نجم الجولة 21 وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويتنافس أبو ليلى مع لاعب الوحدات انس العوضات، ولاعب شباب الأردن خالد الدردور ولاعب فريق السلط عدي القرا.

وحتى عصر يوم أمس، حافظ أبو ليلى على الصدارة جامعا 67 % من الأصوات، تلاه العوضات بنسبة 28 %، ثم الدردور 4 %، والقرا 1 %.

وينتظر أن يكون الاستفتاء قد انتهى عند الساعة الثامنة من مساء يوم امس الثلاثاء، لإعلان هوية الفائز، حيث يعتبر أبو ليلى الأوفر حظا للفوز في حال لم تحدث المفاجآت.

لجنة تحقيق في نادي الحسين

تواجدت لجنة تحقيق في نادي الحسين إربد من وزارة الشباب يوم أمس الثلاثاء، للتحقيق في شكوى تقدم بها أعضاء في الهيئة العامة، يقولون أن حوالي 36 عضوا في الهيئة العامة لا يحق لهم الانتخاب، بعد أن تم تسجيلهم دون استيفاء كافة المتطلبات.

وشهد مقر النادي يوم أمس، تواجدا للجنة التحقق، التي استمعت إلى الطرفين المتناحرين، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب. وتسببت هذه الشكوى، في إثارة امتعاض الكثيرين من محبي النادي البعيدين عن المشهد، الذين طالبوا جميع الأطراف بالتوافق على كل ما من شأنه اثراء النادي خاصة فريق كرة القدم، الذي يواصل المنافسة على لقب الدوري، وينتظر أن يكون الفريق الأبرز أيضا في الموسم المقبل.

وطالب محبون للحسين إربد، بضرورة تغليب المصلحة العامة، واختيار الإدارة القادرة على اثراء النادي، متمنين اختيار إدارة متوافقة وليست متناحرة.

لاعبو القادسية يحتفلون بالمحترف الأردني الرياحي

احتفل لاعبو فريق القادسية الكويت لكرة القدم، بزميلهم المحترف الأردني في الفريق أحمد الرياحي، وذلك خلال تدريب الفريق الذي جرى أول من أمس.

واحتفل القادسية بالرياحي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام كاظمة ببطولة الكأس، واستدعت دخوله للمستشفى، بعد أن فقد الذاكرة نتيجة قوة الضربة.



كواليس النجوم



• خبراء كرة القدم المحلية، وفي ظل ترحيل بدء الموسم الكروي المقبل إلى ما بعد شهر أيار (مايو) المقبل، أكدوا أن اللاعبين المستمرين مع أنديتهم بسبب استمرارية عقودهم، يعتبرون الأكثر عرضة للخسارة من اللاعبين المنتهية عقودهم.. السبب في ذلك يعود إلى أن قيمة عقودهم لا تتناسب مع طول الموسم الكروي المقبل، فيما اللاعب الحر بامكانه التوقيع مقابل مبالغ مالية أكبر تتماشى مع طول فترة الموسم المقبل 2023.

• عدد من أندية المحترفين لكرة القدم، تمنت على اتحاد كرة القدم أن يتم “تقسيم كعكة إسبانيا” بين الاتحاد والأندية.. هذه الأمنية جاءت بعد الحديث عن المكتسبات المالية التي سيجنيها الاتحاد من وراء استضافة منتخب إسبانيا في مباراته الودية مع المنتخب الوطني على ستاد عمان يوم 17 الشهر الحالي.. الأندية ترى أن ريع المباراة المرتفع وريع البث التلفزيوني لأكثر من دولة ومنطقة، وأجور اللوحات الاعلانية داخل الملعب وغيرها من المكتسبات، يفترض أن يكون للأندية نصيب منها.. يشار إلى أن اعادة صيانة ستاد عمان ياتي على نفقة وزارة الشباب.

• التلفزيون الأردني سيقوم بنقل مباريات الحسم بدوري المحترفين التي تقام يوم الجمعة المقبل على النحو التالي : الفيصلي والجزيرة على القناة الرياضية، الوحدات ومغير السرحان على القناة الأولى، مباراتا الحسين إربد وسحاب، الصريح ومعان، على صفحات التلفزيون على مواقع التواصل.

• لاعب فريق الأهلي لكرة القدم مجد عنانزة، نال الاطراء والإشادة، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز الثمين أول من أمس، في مرمى فريق اليرموك في المباراة المهمة التي اقيمت ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى… عنانزة ورغم لعبه في مركز الظهير، إلا أنه نجح في تسجيل أهداف حاسمة في ثلاث مباريات، ما يعزز حظوظ فريقه في الصعود لمصاف أندية المحترفين.

• جولة الحسم في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، تقام في نفس التوقيت يوم الأحد أو الاثنين المقبلين.. الفرق التي تتنافس على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين هي: الهاشمية 28 والأهلي 27 والجليل 27 والسرحان 26… مباريات الحسم تجمع الهاشمية مع اتحاد الرمثا، الأهلي مع العالية، الجليل مع اليرموك، السرحان مع كفرسوم.

المحترف الأردني في صفوف القادسية الكويتي أحمد الرياحي – (من المصدر)