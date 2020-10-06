لاعبون يتحايلون على تطبيق “أمان” للمشاركة في المباريات

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن عددا كبيرا من لاعبيه، تحايلوا على تطبيق أمان، بعد ظهور اشارة مخالطة، حيث قاموا بشطب التطبيق، واعادة تنظيمه من جديد، لضمان عدم ايقافهم على بوابة الملعب.

وقال المدرب: “في أحد المباريات، كشف تطبيق أمان عن مخالطة أحد اللاعبين، ليقوم موظفو الملعب بمنعه من الدخول للمشاركة في المباراة، ما تسبب في ايقافه خارج الملعب لحوالي نصف ساعة، قبل أن تجري اتصالات مع اتحاد الكرة، ويتم السماح له بالدخول”.

وأضاف: “هذه الحادثة اثارت امتعاض اللاعبين الآخرين في الفريق، الذين قاموا على الفور بشطب تطبيق أمان، بعد أن كشف عن حالة من المخالطة، وإعادة تنزيله من جديد، لتجنب ايقافهم على بوابة الملعب”.

المدرب قال: “لاعبون في فريق آخر، أبلغوه ايضا أنهم قاموا بشطب التطبيق، وإعادة تنزيله مجددا، للتحايل على حالات المخالطة”.