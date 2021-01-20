لاعبون يمهلون ناديهم أسبوعا لسداد المستحقات

عمان – الغد – أمهل مجموعة من لاعبي أحد أندية المحترفين لكرة القدم، ناديهم لحوالي أسبوع، لسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، أو ضمان تسديدها في اقرب فرصة، أو مواجهة اللجوء إلى تقديم شكاوى.

ووفق المعلومات فإن اللاعبين، أكدوا أنهم حريصون على ناديهم ومصلحته، وأنهم لا يفضلون اللجوء إلى تقديم شكاوى، الأمر الذي دفعهم لتكرار طلبهم من النادي بسداد المستحقات، ومنحه فترة من الوقت للقيام بهذه الخطوة، أو مواجهة شكوى رسمية.

يشار إلى أن اللاعبين، باتوا يملكون كامل المعلومات القانونية حول كيفية تقديم الشكوى وما تتضمنه، بانتظار معرفة الخطوة التي سيقوم بها النادي. –(أخبار النجوم)