لاعبون ينذرون نادي الحسين إربد ويطالبون بمستحقاتهم

عمان-الغد- وجه ستة من لاعبي فريق الحسين إربد لكرة القدم، إنذارا للنادي للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ الموسم الماضي، أو مواجهة تقديم شكوى جماعية ضد النادي لدى لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم.

وأشار اللاعبون المشتكون، إلى احتمالية ارتفاع عددهم إلى تسعة، في ظل إبداء ثلاثة من اللاعبين الآخرين، رغبتهم في تقديم شكوى ضد النادي، بعد فشلهم في إقناع الإدارة بمنحهم المستحقات المتأخرة.

ويطالب اللاعبون بالحصول على مستحقاتهم التي تقدر بأربعة رواتب شهرية، أو أقل قليلا، في ظل وجود عقوبة الخصم، بسبب الاحتجاب عن التدريبات في فترة معينة من الموسم الكروي الماضي.

وأرسل اللاعبون المشتكون الإنذار (الذي حصلت الغد على نسخة منه)، إلى أمانة سر نادي الحسين إربد، يطالبون فيه بالمستحقات.

وجاء في الإنذار الخطي: “أرجو من حضرتكم تسديد باقي المستحقات المترتبة عليكم، من عقدي الاحترافي، حيث حصلنا على أكثر من موعد لدفع المستحقات المالية، ولكن دون أن تبادر الإدارة إلى دفع المستحقات.. واحتراما لهذا النادي وجمهوره، فإنني أمهلكم مدة أسبوع من تاريخ هذا الكتاب، من أجل دفع مستحقاتي المتبقية عليكم، أو مواجهة تقديم شكوى في اتحاد كرة القدم، ممثلا بلجنة أوضاع اللاعبين”.

ويقول ثمانية لاعبين من الذين اشتكوا أو يتجهون لتقديم شكوى وهم لؤي عمران وأحمد أبو كبير وأحمد ياسر وخلدون الخوالدة وحسين ذيابات وخالد العسولي وأنس العسولي ومحمود البشتاوي، إن النادي يفاوضهم لمنحهم راتب شهرين فقط، وهو ما يرفضونه جملة وتفصيلا، مشيرين إلى أنهم يطالبون برواتب أربعة أشهر أو أقل قليلا، متمنين أن تبادر اللجنة المؤقتة لنادي الحسين إربد، إلى تسديد مستحقاتهم بأسرع وقت، لتفادي تقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، ما يكلف النادي عقوبات إضافية في حال عدم التسديد.

وعبر اللاعبون عن اعتزازهم بنادي الحسين إربد وجماهيره، والفترة التي قضوها في صفوف النادي، مؤكدين في الوقت نفسه أن مطالبتهم بحقوقهم المالية لا تفسد الود بين الطرفين، لأن هذه الحقوق منصوص عليها في العقد الاحترافي المبرم بين جميع الأطراف، بما يضمن حقوق الجميع.

يشار إلى أن نادي الحسين إربد، ينشط بشكل لافت في سوق الانتقالات للموسم الكروي الحالي، ما دفع اللاعبين السابقين للمطالبة بحقوقهم، معتبرين أن الحقوق السابقة أولى أن تدفع لتجنب الشكاوى، مجددين اعتزازهم بهذا الصرح الرياضي الكبير.