آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

لاعبو أندية المحترفين يبدأون فحوصات كورونا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – بدأ لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس الأحد، الفحوصات الدورية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 23 الشهر الحالي.
ووفق البرنامج الذي ارسله اتحاد كرة القدم للأندية، فقد خضع لاعبو أندية السلط ومعان وشباب العقبة وسحاب والبقعة وشباب الأردن والجزيرة والوحدات والفيصلي.
وأجري فحص كورونا لهذه الأندية يوم أمس في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، فيما خضع لاعبو أندية الرمثا والحسين اربد والجليل لفحص كورونا في مدينة الحسن باربد.
وخصص اتحاد الكرة 360 عينة لأندية عمان، و105 عينات لأندية الشمال، علما أن الفحوصات تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين. –(أخبار النجوم) 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock