لاعبو أندية المحترفين يبدأون فحوصات كورونا

عمان – الغد – بدأ لاعبو أندية المحترفين لكرة القدم، اعتبارا من يوم أمس الأحد، الفحوصات الدورية للكشف عن فيروس كورونا، استعدادا للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 23 الشهر الحالي.

ووفق البرنامج الذي ارسله اتحاد كرة القدم للأندية، فقد خضع لاعبو أندية السلط ومعان وشباب العقبة وسحاب والبقعة وشباب الأردن والجزيرة والوحدات والفيصلي.

وأجري فحص كورونا لهذه الأندية يوم أمس في ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، فيما خضع لاعبو أندية الرمثا والحسين اربد والجليل لفحص كورونا في مدينة الحسن باربد.

وخصص اتحاد الكرة 360 عينة لأندية عمان، و105 عينات لأندية الشمال، علما أن الفحوصات تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين. –(أخبار النجوم)