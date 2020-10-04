لاعبو البقعة يهربون من الحظر إلى العقبة

خالد خطاطبة

عمان – الغد – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

بدأ لاعبو فريق البقعة لكرة القدم، اعتبارا من السبت، معسكرا تدريبيا في مدينة العقبة، استعدادا لمنافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

ووجد لاعبو البقعة أنفسهم مضطرين للمغادرة إلى العقبة، بعد أن فرضت الحكومة حظرا شاملا في مخيم البقعة، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

المدير الفني لفريق البقعة إبراهيم حلمي، وبعد قرار الحظر، نقل لاعبيه إلى شقق فندقية في عمان، قبل أن تخطر في باله فكرة اقامة المعسكر في العقبة بسبب الظروف الحالية، وهو ما تم تجسيده على ارض الواقع يوم أمس.

ويشارك في معسكر البقعة في العقبة، 27 لاعبا، إلى جانب الجهازين الفني والإداري.