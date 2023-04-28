لاعبو التايكواندو بانتظار التقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي

أيمن وجيه الخطيب



عمان – ينتظر لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي الذي سيصدر عن الاتحاد الدولي للعبة، بداية الشهر المقبل.

وفي التصنيفين الأولمبي والعالمي للشهر الماضي، لم تحتسب النقاط الجديدة التي أضافها لاعبو المنتخب الوطني لرصيدهم، بعد مشاركتهم في بطولة النمسا، حيث أحراز المنتخب الوطني المركز الثالث بالمجموع العام في البطولة محققا 3 ميداليات ملونة (ذهبية وبرونزيتين).

ونال اللاعب محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) الميدالية الذهبية، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم)، الميدالية البرونزية، وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) الميدالية البرونزية أيضا.

من ناحية أخرى، ينطلق يوم 2 أيار (مايو) المقبل المعسكر التدريبي الدولي للتايكواندو الذي ينظمه اتحاد التايكواندو ويستمر حتى 15 من الشهر نفسه بمشاركة المنتخب الوطني ومنتخبي التشيك والمغرب.

وسبق لمنتخبي المغرب التشيك أن شاركا في معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب للتايكواندو.

وكانت منتخبات كندا والبرازيل وألمانيا ومصر ولبنان قد شاركت في شهر رمضان بمعسكر تدريبي دولي.

كما يعسكر المنتخب الوطني للتايكواندو في العاصمة الأذرية باكاو ابتداء من 19 الشهر المقبل قبل انطلاق بطولة العالم التي يشارك فيها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة.

ويتطلع لاعبو المنتخب الوطني لتحسين مراكزهم في التصنيفين الأولمبي والعالمي للوصول لأولمبياد فرنسا 2024.

على صعيد آخر، تختتم دورة أساتذة التايكواندو الدولية يوم غد الأحد، والتي تقام في عمان بتنظيم من اتحاد التايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيكيوان.

من جهة أخرى حقق مركز الفارس ميدالية ذهبية وآخرى فضية في بطولة أوروبا في بلغاريا.

ونال الميدالية الذهبية اللاعب حمزة النشاش بعد فوزه في 5 مباريات بنتيجة 2-0 على لاعبين من اليونان وبغاريا وقبرص وتركيا.

وأحرز اللاعب همام العدوان الميدالية الفضية بعد فوزه في 4 مباريات بنتيجة 2-0 على لاعبين من اليونان وفرنسا وتركيا وبلجيكا وخسر أمام لاعب من تركيا 1-2 في النهائيات.