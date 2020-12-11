لاعبو “التايكواندو” ومنتخب النرويج يفاجئون جوليانا

عمان – الغد – فاجأ لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو، زميلتهم في المنتخب جوليانا الصادق، بمشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف قبل ثلاثة أيام، وذلك في قاعة التدريب بالفندق والتي تستضيف تدريبات المنتخب.

المفاجأة أيضا كانت في مشاركة منتخب النرويج في الاحتفال بعيد ميلاد لاعبة المنتخب الوطني، عندما انضم لاعبو النرويج للاعبي المنتخب الوطني في تهنئة اللاعبة أثناء التدريب.

ويقيم المنتخب الوطني للتايكواندو، معسكرا مشتركا مع منتخب النرويج، في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.

وبالعودة للتفاصيل، فإن جوليانا دخلت إلى قاعة التدريب، للمشاركة في تدريبات المنتخب، دون أن تعرف بمفاجأة زميلاتها وزملائها في المنتخب بحفل بسيط في قاعة التدريب بمناسبة عيد ميلادها، شاركهم فيه لاعبو منتخب النرويج. –(أخبار النجوم)