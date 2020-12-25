لاعبو الجزيرة يمتعضون لعدم قدرة فريقهم المشاركة في البطولات الآسيوية

عمان – الغد – كشف عدد من نجوم فريق الجزيرة لكرة القدم، عن امتعاضهم من عدم قدرة فريقهم على المشاركة في البطولات الآسيوية في المرحلة المقبلة، بسبب عدم الحصول على الرخصة الآسيوية.

وأكدت اللاعبون أنهم كانوا يمنون النفس بوجود فريقهم في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، قبل أن يحول عدم حصول النادي على الرخصة الآسيوية من هذه المشاركة التي ذهبت لفريقي الفيصلي والسلط، فيما يشارك الوحدات بدوري ابطال آسيا.

وتبذل اللجنة المؤقتة للنادي في هذه الايام، جهودا كبيرة لتأمين مشاركة الجزيرة في بطولة الأندية العربية، على اعتبار أن الجزيرة يقدم مستويات جيدة في الدوري، وقادر على الظهور بشكل متميز في البطولات الخارجية.

– (أخبار النجوم)