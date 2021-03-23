لاعبو الجزيرة يمتنعون عن التدريب ويطالبون بفسخ عقودهم – (بيان رسمي)

خالد العميري

عمان – قرر لاعبو فريق نادي الجزيرة لكرة القدم، التوقف عن خوض التدريبات وعدم خوض المنافسات المقبلة، إلى جانب مطالبة اللجنة المؤقتة للنادي بفسخ عقودهم وتحريرهم للإنتقال إلى فرق جديدة، جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن اللاعبين وتم نشره عبر حساباتهم على منصات التواصل الإجتماعي.

وجاء في البيان: “نحن لاعبي نادي الجزيرة، لقد طال صبرنا على هذه الظروف الصعبة التي يمر بها النادي طوال الفترة الماضية، وسعينا جاهدين للمحافظة على اسم النادي في مكانه الطبيعي بين الكبار في ظل الظروف المادية الصعبة التي يعاني منها النادي”.

وأضاف: “أصبح النادي غير قادر على تلبية أبسط متطلباتنا للاستمرار في التدريب والمحافظة على ديمومة النادي، لذلك أصبحنا غير قادرين على التدرب واللعب في ظل هذه الظروف الصعبة، وكلاعبين مثل أي مواطن لدينا عائلات والتزامات، ونظرا لهذه الظروف الصعبة وعدم القدرة على الاستمرار، قررنا آسفين بالتوقف عن خوض التدريبات والمنافسات القادمة، ونطالب إدارة النادي بفسخ عقودنا”.

ومن المقرر أن يستهل الجزيرة مشواره في الموسم الجديد، بلقاء الوحدات يوم الرابع من نيسان (ابريل) المقبل، في مباراة النسخة الـ 38 من بطولة كأس الكؤوس، والتي تجمع بين بطل دوري المحترفين ووصيفه، على أن يبدأ رحلته في الدوري بلقاء “الوافد الجديد” الجليل.