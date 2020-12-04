لاعبو الطرة يحتفلون على الطريق

عمان – الغد – احتفل الجهاز الفني لفريق الطرة بقيادة المدير الفني ظاهر السردي والمدرب العام عبدالاله الحناحنة، بالفوز على فريق ذات راس بنتيجة 3-0، في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب الكرك، في اطار منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأمضى اللاعبون والمدربون الطريق في احتفال وغناء واهازيج مختلفة، ابتهاجا بهذا الفوز المهم الذي وضع الفريق ضمن الفرق المنافسة على الصعود لدوري المحترفين.

وحرصت إدارة النادي على الاحتفال بالفريق، من خلال حفل عشاء اقامته في أحد المطاعم على اطراف عمان، اثناء العودة من الكرك. – (أخبار النجوم)