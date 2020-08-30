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لاعبو الفيصلي إلى الجيش الابيض: الشكر لا يكفيكم

منذ ساعة واحدة

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بلال الغلاييني
عمان –  وجه لاعبو الفيصلي، براء مرعي ويوسف الرواشدة وسالم العجالين واحسان حداد ودومينيك مندي، رسالة إلى العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين اشرفوا على علاجهم في فترة الحجر الصحي بعد اصابتهم بفيروس كورونا، حيث حملت الرسالة كلمات ومعاني تشيد بالجهود الكبيرة والمضنية التي قدمها العاملون في المستشفيات، والرعاية الصحية الجيدة التي حظوا بها طيلة فترة الحجر الصحي، وجاء في الرسالة:
“تختلف نظرة من يعيش تجربة المرض عن غيره، فاليوم ونحن على أسرة الشفاء، أدركنا تماما ان هناك جيشا أبيضا يعملون في ظرف استثنائي وبطريقة غير اعتيادية من اجل تقديم الخدمات العلاجية لنا.
بينما غزى فيروس كورونا المستجد أجسادنا، يحاول الجيش الابيض تكريس وقتهم لمحاربة هذا الفيروس، ويواصلون الليل بالنهار حتى نعبر هذا المرحلة ونخرج بسلام.
لم نر منهم الا الجهد المضاعف في تقديم الخدمات الطبية، نرى في عيونهم حب العمل والوطن، ينكرون ذاتهم في سبيل اتمام العمل على أكمل وجه، حتى يتمكنوا من حماية المجتمع من هذا الفيروس قدر الامكان، ومعاونة المرضى وتقديم كل ما يلزم حتى تماثلهم للشفاء.
“شكرا لكم، ونعلم ان الشكر لا يكفيكم”.
وقبل مغادرة اللاعبين أقسام الحجر الصحي، قدموا قمصان الفريق التي حملت أرقامهم مع باقات الورود إلى العاملين بالمستشفى.

bilal.alghaleeni@alghad.jo

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