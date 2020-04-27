لاعبو الفيصلي يبدأون الجري الخارجي ومدرب يلوح للاعبيه بالميزان

خالد الخطاطبة

عمان – بدأ لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، عملية الجري الخارجي، وبشكل منفرد، بهدف خفض الوزن والدهون في الجسم، بعد فترة طويلة من الحظر المنزلي الذي حجب اللاعبين عن التمارين الجماعية أو الخارجية، مع الاكتفاء بتدريبات منزلية خفيفة.

وبدأ الفيصلاوية برنامجهم التدريبي الجديد الذي وضعه مدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني، والذي يطالب فيه اللاعبين البدء بالجري الفردي خارج المنزل وفي الشوارع القريبة من منزل كل لاعب، في أول خروج رسمي للاعبين الذين اكتفوا في الفترة الماضية بالتدريبات المنزلية، مع خروج البعض منهم لتدريبات خارجية مثل ركوب الدراجات الهوائية أو الركض الفردي في المنطقة القريبة من المنزل.

وتسلم لاعبو الفيصلي رسميا برنامج الجري الخارجي، الذي يأتي في ظل اقتراب عودة التدريبات الجماعية في ظل الحديث عن إمكانيةاستئناف المنافسات في الفترة المقبلة، في ظل تراجع انتشار فايروس كورونا، بعد اجراءات حكومية مشددة ساهمت في تخفيف اثار هذا الوباء.

ووفق البرنامج فان اللاعبين سيواصلون الجري خلال شهر رمضان المبارك، لمدة ستة ايام في الاسبوع، وضمن برنامج محدد يوضح المسافة المقطوعة، والسرعات التي سيؤديها اللاعب خلال التمرين الخارجي.

ويهدف تدريب الجري الخارجي، لتخفيض اوزان اللاعبين التي زادت بسبب الحجر المنزلي، إلى جانب حرق الدهون التي تراكمت خلال فترة الحظر، حيث يرى مدرب اللياقة البدنية للنادي الفيصلي الكيلاني، أن ممارسة الجري في رمضان وقبل موعد الافطار، يساهم في تخفيض الوزن، والقضاء على الدهون، لان الجسم في تلك الفترة يقوم باستهلاك تلك الدهون، في ظل غياب المخزون في الجسم نتيجة الصيام، ما يساهم في حرق تلك الدهون وتخفيض الوزن.

مدرب يلوح للاعبيه بالميزان

لوح مدير فني معروف لاحد أندية المحترفين المنافسة، باشهار الميزان للاعبيه في الملعب، قبل السماح لاي لاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية عند عودتها.

وكشف المدرب في تصريح لـ”الغد” أن الميزان سيكون الفيصل في مشاركة اللاعب في التدريب، بحيث لن يتمكن اي لاعب من العودة للتدريبات الجماعية إلا في حال قام بتخفيض وزنه.

وتناهى إلى مسامع المدرب أن عددا من لاعبيه بدأوا يعانون من الوزن الزائد، نتيجة الحظر المنزلي، والتقاعس في الالتزام بالتدريبات المنزلية، الامر الذي دفعه لتحذير لاعبيه بأنه لا يمكن لاي لاعب مهما بلغت نجوميته أن يعود للمشاركة في التمارين الجماعية عند عودتها، إلا في حال حافظ على وزنه الطبيعي قبل أزمة كورونا.

وكشف المدرب أنه سيقوم في اول تدريب جماعي، باحضار الميزان إلى الملعب، لاخضاع الجميع لعملية الوزن التي ستكون الفيصل في مشاركة اللاعبين في التدريبات.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة الحفاظ على انفسهم، كونهم لاعبين محترفين، واي تراجع في مستواهم سينعكس سلبا على مستواهم الفني، وبالتالي على مردودهم المالي من الاحتراف، بعد أن تتارجع اسهمهم في الملاعب.

khaledkhatatbeh@alghad.jo