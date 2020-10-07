لاعبو الفيصلي يرفضون التدريب احتجاجا على المستحقات

خالد الخطاطبة

عمان – الغد – رفض لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم، المشاركة في تدريب اليوم، الذي كان مقررا على ملعب البتراء، بمدينة الحسين للشباب، بسبب عدم تسلمهم لمستحقاتهم المالية منذ فترة.

وخضع اللاعبون لفحص كورونا اليوم، قبل أن يتوجهوا إلى الملعب، ليعلنوا أمام القائمين على الفريق أنهم لن يشاركوا في التدريب، احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية منذ فترة.

وطلب اللاعبون من الجهاز الإداري، نقل رسالتهم للإدارة، أملا في ايجاد حل لهذا الموضوع.

اللاعبون غادروا ملعب البتراء، متوجهين إلى المستشفى التخصصي، لزيارة زميلهم براء مرعي الذي خضع أمس لعملية في الركبة، لمعالجة القطع في الرباط الصليبي في الركبة.

وتشير المعلومات إلى أن لاعبي الفيصلي يخططون للحضور يوميا إلى الملعب، ولكن دون المشاركة في التدريبات، لحين اتضاح الرؤيا بشأن مطالبهم.