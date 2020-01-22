خالد الخطاطبة

العقبة – استعرض نجوم فريق الفيصلي لكرة القدم، موهبتهم الفنية، عندما نظموا حلقة من الدبكة على متن القارب الذي حملهم اليوم الاربعاء في رحلة ترفيهية في بحر العقبة.

وكشف نجوم الفريق عن موهبة في هذا الفن، إلى جانب موهبتهم في كرة القدم، وسط اجواء أسرية شهدتها الرحلة وهو ما انطبق على المعسكر التدريبي الذي جاء ناجحا وفق تأكيدات اللاعبين.

ويعود فريق الفيصلي الى عمان يوم غد الخميس، بعد إنقضاء معسكر تدريبي استمر نحو اسبوع باشراف المدير الفني التونسي شهاب الليلي.

إلى ذلك، تسلمت إدارة النادي الفيصلي اليوم كتاب شكر من إدارة الفندق الذي يقيم فيه الفريق، تشيد فيه بإنضباط اللاعبين خلال فترة المعسكر، معبرة عن سعادتها باستضافة فريق بحجم الفيصلي.

يشار إلى أن رئيس النادي بكر العدوان وأمين الصندوق سامر الحوراني، التحقا بالفريق في العقبة، للاطمئنان على سير المعسكر.