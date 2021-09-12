لاعبو الفيصلي يشكون همهم المادي للجنة المؤقتة

عمان – الغد – كان الهم المادي، هو الحديث المحوري الأبرز، خلال اجتماع اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي مع اللاعبين يوم الخميس الماضي، في إطار سياسة اللجنة في التشاور والتحاور مع الجميع، لاعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

اللاعبون وخلال الاجتماع، شرحوا للجنة المؤقتة برئاسة سالم ابو قاعود، همهم المادي، وعدم تسلمهم للرواتب منذ عدة أشهر، متمنين أن تنجح اللجنة المؤقتة في تأمين جزء من المستحقات خلال المرحلة المقبلة.

اللجنة بدورها ابدت تفهمها لمطالب اللاعبين المالية، لكنها أشارت إلى صعوبة تأمين مبالغ مالية كبيرة في المرحلة الحالية، مع محاولات لبذل اقصى جهد لتوفير جزء من المستحقات، من خلال الدعم الذي يأتي من الجمهور.

اللجنة المؤقتة اشارت أيضا إلى أن دورها الرئيسي يتمثل في ترتيب أوضاع النادي، ومن الصعب تأمين مبالغ مالية كبيرة، في إشارة ضمنية إلى ضرورة تحلي اللاعبين بالصبر.-(أخبار النجوم)