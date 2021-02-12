لاعبو الكرة يستقوون بالقوانين والتعليمات

عمان – الغد – كشف عدد كبير من نجوم الكرة المحلية، عن سعادتهم بالحرص في الفترة الأخيرة، على تطبيق التعليمات والقوانين، التي تتيح لهم فسخ عقودهم في أي وقت، في ظل تأخر الأندية لفترات طويلة في سداد مستحقاتهم الشهرية.

واعتبر لاعبون أن اللاعب الأردني يملك حق الفسخ في أي وقت، بناء على القوانين، في ظل تقصير جميع الأندية في دفع المستحقات ومقدمات العقود، ما يجعل اللاعب قادرا على المطالبة بالرحيل في الوقت الذي يشاء.

واستعرض عدد من النجوم، في حديثهم لـ”الغد”، المبالغ المالية المترتبة لهم على أنديتهم، والتي يتأخر بعضها لأكثر من عامين وثلاثة أعوام، معتبرين أن هذه الأوضاع ربما لا يمكن أن تكون الا في الدوري الأردني.

وأكد لاعبون أن دوري المحترفين في الأردن، لا يملك من الاحتراف إلا الاسم، في ظل غياب القدرات المالية، وعدم جاهزية البنية التحتية التي تتلاءم مع دوري محترفين، معتبرين أن انسحاب الراعي الرسمي لكرة القدم الأردنية في الموسم الماضي، زاد من وجع الأندية، وتسبب في تفاقم المشاكل. – (أخبار النجوم)