لاعبو “المبارزة” يواصلون تألقهم في بطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني



عمان – واصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطنية للمبارزة تألقهم في منافسات بطولة غرب آسيا، والمقامة حاليا في صالة الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، وذلك عندما نالوا سلسلة من الميداليات، والتي تضاف إلى الـ 13، ميدالية، التي حققوها أول من أمس.

وتمكنت اللاعبة جنى عابدين من الظفر بالميدالية الذهبية في سلاح الإيبيه لفة تحت 15 سنة، وكذلك نالت اللاعبة مريم طمليه الميدالية الذهبية في منافسات سلاح السابر لفئة تحت 15 سنة، في الوقت الذي تمكن فيه اللاعب من الفوز بالميدالية الذهبية لسلاح السابر لفئة تحت 15 سنة.

وحققت اللاعبة تالين عنكي الميدالية الفضية لسلاح السابر لذات الفئة، بينما نالت اللاعبتان بانه العبيدي وزينيا حمدان الميدالية البرونزية لذات السلاح والفئة.

وحفلت اللقاءات بالندية والإثارة، وسط تنافس كبير من اللاعبين في سعيهم لتحقيق النتائج القوية التي تعزز من فرص وصولهم إلى منصات التتويج.

وتعتبر النتائج التي حققها لاعبو لاعبات المنتخبات الوطنية جيدة ومشجعة لاتحاد اللعبة لمواصلة رعايتهم ودعمه الكبير للاعبين، حيث تأتي المشاركة في بطولة غرب آسيا ضمن الأهداف التي يركز عليها الاتحاد برئاسة الدكتور خالد عطيات لتطوير اللعبة من مختلف الجوانب الفنية، خصوصا وأن التركيز ينصب على اللاعبين من الفئات الفئات العمرية الصغيرة، والذين ينتظرهم مستقبل طيب في ظل رعاية ودعم الاتحاد، وهذا ما أكده رئيس الاتحاد الدكتور خالد العطيات، الذي شدد على أهمية منح اللاعبين فرص المشاركة في مثل هذه البطولات، التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم.